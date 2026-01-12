フジテレビ系バラエティ番組『ネプリーグSP』が、きょう12日(19:00～)に放送される。

今回は、新月9『ヤンドク!』チーム(堀内健、橋本環奈、宮世琉弥、内田理央、大谷亮平)VS新火9『東京P.D. 警視庁広報２係』チーム(原田泰造、福士蒼汰、津田寛治、正名僕蔵、竹財輝之助)VS『サン!シャイン』チーム(名倉潤、林修、谷原章介、武田鉄矢、池畑慎之介、松嶋尚美、鈴木おさむ)の番組対抗三つどもえバトル。

福士は、約4年ぶりの参戦。「(火9は)警察やメディアを舞台にしていて、情報を扱うドラマですし…今回は、大先輩方がたくさん出られているので期待したいですね!」と語り、津田や正名、竹財ら共演者に視線を送る。

津田は「僕は常識人なんでね。常識は任せてほしい」と自信満々。しかし、堀内が「前『ネプリーグ』に出てバズった人がいる」と正名に意味深な視線を送ると、原田も「この人、出禁なんだよ」とツッコミを入れ、スタジオから笑いが起こる。果たして正名は、今回こそ“珍解答”を封印できるのか。