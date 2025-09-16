ABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』(毎週日曜23:00～)#329が14日に配信された。

  • 『チャンスの時間』場面カット

    『チャンスの時間』場面カット

5年前にタイムリープして“謝罪会見”に再挑戦

番組では、アンジャッシュの渡部建が、5年前にタイムリープして“謝罪会見”に再挑戦する緊急企画「まだ許されていなかった渡部の謝罪会見をやり直そうSP」を実施。スタジオには柏木由紀をゲストに迎え、見届け人としてインパルスの板倉俊之、みなみかわも参加。渡部の妻が地上波放送の特番で、「まだ許してはいない」と発言していたことを受け、“謝罪会見”をもう一度やり直して、過去の記憶・記録を上書きすることを試みた。

大悟からの「とにかく自分を守って事務所を悪くしてみて」、朝ごはんを聞かれたら「今まで食べた一番美味かった料理名を言ってみて」との助言や、相方・児嶋一哉に関する質問に対する、板倉の「児嶋さんにああだのこうだの言われることに納得いってない感がほしい」との助言に渡部が見事応え、未来を変えることに成功したかと思われたものの、“仕事復帰”に関する質問でまたも有耶無耶な回答を繰り返すことに。

そこでまたタイムリープした渡部に、大悟は「あの時は迷惑かけたらいけないから言えないっていうのがありましたけど、ここで変えられるから。今なら何で復帰したいかは、ほんまに復帰したい番組で」とアドバイスする。

「今回の騒動とかけまして?」と“なぞかけ”を振られ

そして、6度目の挑戦で、「復帰する番組は決めている?」と聞かれた渡部は、「『王様のブランチ』、『FNS歌謡祭』この2つは確実に戻りたい」「元々僕がやってた番組なんで、2つは絶対戻りたい」と豪語。スタジオが「カッコイイ」と盛り上がる中、「ファンへの率直な気持ちは?」との問いかけにも「ここでファンをやめるようならそこまで」と強気発言。高校野球や仕事で関わったお店への思いを問われると、「こうなりましたってこと」と一言で返し、千鳥はさらに爆笑した。

最後に記者から「今回の騒動とかけまして?」と“なぞかけ”を振られた渡部。一瞬困惑の表情を浮かべたものの、「今回の騒動とかけまして、新幹線と解きます。その心は“のぞみが一番”」と渾身の“なぞかけ”を披露し、スタジオでは「素晴らしい!」と絶賛の声が上がった。

チャレンジを終え、「これで2025年は変わった」「これは伝説だよ」と手応えを感じるスタジオメンバーに対し、渡部は「ダメでしょ、これ」「(完全復活)遠ざかったんじゃない?」と不安を吐露。大悟が「(奥様と)一緒に観てください」と声をかけ、ノブが「たぶん『ブランチ』も戻ってくる」とコメントすると、渡部は「本当に迷惑かけたのに、本当に申し訳ない。悪ノリです」と申し訳なさそうに謝罪していた。

(C)AbemaTV,Inc

【編集部MEMO】
お笑いコンビの千鳥がMCを務める、ABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』(毎週日曜23:00～)。身近にある、言われてみれば気になるクセが強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したり、今後活躍するであろうニュースターを発掘していく。

アンジャッシュ渡部「今回の騒動とかけまして…」　渾身の“なぞかけ”を披露　『チャンスの時間』#329
アンジャッシュ渡部、“謝罪会見やり直し”に挑戦　千鳥・大悟らが助言し…『チャンスの時間』#329
“復讐の共犯者”が重要な対局へ　強烈なオーラ漂う『MISS KING』場面カット
オリラジ藤森、芸人界隈で“めちゃくちゃ人気”の女性タレント明かす「好きな人が多い」
のん、藤木直人の“差し入れ”明かす「機械ごと…」
K-POPデビューへのサバイバル番組『BOYS II PLANET』 JOYSOUND「みるハコ」で生配信
のん、“最大の復讐相手”である父親役を演じた中村獅童との撮影を回想「緊張感を保つために…」
浅田舞、ファンレターを送ったことがある同郷の俳優とは「地元の友達と一緒に…」
大谷翔平、ポストシーズンでのクローザー起用の可能性は?　ロバーツ監督「翔平は先発として見ている」「ただ…」
「(大谷)翔平を全力投球させることができる段階にきた」　ロバーツ監督の構想と期待
ロバーツ監督、「(佐々木)朗希が先発として入るのは厳しい」と語る「今は…」
一夜限りのホスト復帰　爆撃竜馬「ホストやめたけど男としてイケてるのはやめてない」
関連画像をもっと見る