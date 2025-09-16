アンジャッシュ渡部、“謝罪会見やり直し”に挑戦　千鳥・大悟らが助言し…『チャンスの時間』#329

ABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』(毎週日曜23:00～)#329が14日に配信された。

5年前にタイムリープして“謝罪会見”に再挑戦

番組では、アンジャッシュの渡部建が、5年前にタイムリープして“謝罪会見”に再挑戦する緊急企画「まだ許されていなかった渡部の謝罪会見をやり直そうSP」を実施。スタジオには柏木由紀をゲストに迎え、見届け人としてインパルスの板倉俊之、みなみかわも参加。渡部の妻が地上波放送の特番で、「まだ許してはいない」と発言していたことを受け、“謝罪会見”をもう一度やり直して、過去の記憶・記録を上書きすることを試みた。

千鳥や見届け人がスタジオから見守る中、神妙な面持ちで会見会場に現れた渡部だったが、1度目、2度目の挑戦では開口一番噛んでしまったり、堪えきれず笑ってしまったりと失態を犯し強制終了。3度目の挑戦ではスタジオから飛び交うツッコミになんとか笑いを堪えたものの、ただ謝罪を繰り返すばかりで大悟も思わず「一緒やなこれ、5年前と」と嘆く。

「とにかく自分を守って事務所を悪くしてみて」

そこで次の挑戦では、大悟が「とにかく自分を守って事務所を悪くしてみて」、朝ごはんを聞かれたら「今まで食べた一番おいかった料理名を言ってみて」と助言。4度目の挑戦では、「なぜ会見が騒動から半年経った今?」という記者からの質問に「僕はすぐさま開こうと言ったんですけど、事務所の社長がダメだと」と答え、ノブさんは「最低や、この人」と笑った。

また、「朝ごはんは何を食べた?」という質問に「シャトーブリアンのビフカツサンド」「お昼はお寿司だったんですけど、アワビを3枚ほど薄く切って重ねた上にキャビア・ウニの握りを食べました」「アワビって薄く切れば切るほど重ねた時に食感が出る」とグルメ情報を饒舌に語った渡部に、スタジオは「めっちゃいいもん食ってる」と大笑いだった。

「これはウケてる」「未来変わるぞ」

しかしその後、相方・児嶋一哉に関する質問をきっかけに、しどろもどろに逆戻り。再びタイムリープした渡部に、板倉さんは「児嶋さんにああだのこうだの言われることに納得いってない感がほしい」とアドバイスし、5度目の挑戦へ。

そして渡部は「児嶋さんからかけられた言葉は?」との質問に「人間性を1から見直すべき、調子に乗っていたんじゃないかと言われました。しかし、うるせぇなと思ってます」と答え、スタジオ一同爆笑。さらに「迷惑をかけたかもしれませんけども、それでもうるせぇなと思ってます」と語った渡部に、「これはウケてる」「未来変わるぞ」との声が上がった。

