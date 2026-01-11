アイドルグループ・乃木坂46の旅バラエティ番組『乃木坂46 6期生稼働中』の第12回が昨年12月26日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

「気になったところを直していこう」「周りをいつもより意識しよう」

『乃木坂46 6期生稼働中』は、6期生初の旅バラエティ番組。2025年2月に加入したばかりの6期生が、過去に乃木坂46がライブを行った土地を巡り、体当たりのPR活動に挑む。自分たちの知名度を上げるべく、飛び込みでPR活動を行うほか、地元グルメやおすすめスポットを楽しむ様子も届ける。

ライブ告知をしながら、台北を巡る2泊3日の海外ロケに挑戦した6期生の愛宕心響、大越ひなの、海邉朱莉、川端晃菜、鈴木佑捺、瀬戸口心月、長嶋凛桜、増田三莉音、森平麗心、矢田萌華。最終回の第12回では、若者でにぎわう西門エリアの広場で、ライブパフォーマンスに挑む。朝から、ホテルの会議室に集合した6期生は、初の海外ライブにドキドキしながら、リハーサルに専念。立ち位置や振付けを確認をしつつ、「気になったところを直していこう」「周りをいつもより意識しよう」と、真剣な表情で取り組む。

今回披露するのは、矢田がセンターを務める「タイムリミット片想い」と、瀬戸口がセンターを務める「なぜ 僕たちは走るのか？」の2曲。矢田は、「私たち6期生にとって、この2曲は大事な曲。6期生のフレッシュな感じがいろんな人に伝われば」と語り、瀬戸口も、「海外に初進出ということで、最後まで走り抜けたい」と気合い十分。さらに、ライブ中に中国語であいさつするため、2人はロケ中に発音を猛練習。「練習の成果が伝われば……」と意気込むも、果たして本番であいさつは成功するのか?

いよいよ、ホテルから広場に移動した6期生。この日は気温37度と酷暑だったにもかかわらず、ライブ会場の広場には、予想外に多くの観客の姿が。大歓声に囲まれながら、6期生は飛びっきりの笑顔を見せ、全力でパフォーマンスする。あまりの緊張から、途中“ハプニング”もありつつ、観客の温かいフォローも。ライブ終了後、愛宕は、「汗か涙かわかんない……」と目元を拭い、川端も、「こんなに集まってくれたんだっていうのがうれしくて……」と感涙。初の路上ライブに、海邉も、「すごい幸せだった」と大感激していた。