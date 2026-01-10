アイドルグループ・乃木坂46の旅バラエティ番組『乃木坂46 6期生稼働中』の第11回が昨年12月19日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

「“うるみん”というあだ名は運勢的にいいの?」

『乃木坂46 6期生稼働中』は、6期生初の旅バラエティ番組。2025年2月に加入したばかりの6期生が、過去に乃木坂46がライブを行った土地を巡り、体当たりのPR活動に挑戦。自分たちの知名度を上げるべく、飛び込みでPR活動を行うほか、地元グルメやおすすめスポットを楽しむ様子も届ける。

最終日に行うライブの告知をしながら、台北を巡る2泊3日の海外ロケに挑戦中の6期生。2日目は、台北中心部から北と南に分かれて観光を楽しむことに。配信中の第11回では、南チームの大越ひなの、海邉朱莉、鈴木佑捺、森平麗心、矢田萌華の5人が、郊外の観光地「三峽老街」に向かう。移動中の車内で、大越がホテルの部屋で起きた“事件”をぶっちゃけ、あるメンバーが「マジで申し訳ない。ごめんね～」と平謝りするシーンも。

「三峽老街」で、ライブ告知のビラを配りながら、お土産を買ったり、スイーツを堪能したり、寺院でお参りをしたり、異国の文化に触れた5人。ランチで訪れた食堂では、アヒルの血を固めた鴨血(ヤーシュエ)や揚げ鯉など、はじめてづくしの地元料理にも挑戦。そんななか、メンバーは今回のチーム分けの話題に。“静かで落ち着いている”と自称する北チームだが、南チームについて、矢田が、「あっちは太陽で、こっちは月」と表現すると、「いいね! かっこいい」と声が上がる。

台北市に戻った5人は、手相占いや占星術などさまざまな占いが楽しめる「占い横丁」へ。カードで吉凶を占う「文王占い」を訪れた森平は、「“うるみん”というあだ名は、アイドルをやる上で運勢的にいいの?」と真剣に質問。果たして、その結果は……? また、名前と生年月日で運勢を占ってもらった海邉は、占い師に「頭がいい。賢い」と褒められるも、“あるアドバイス”に「ええっ!?」とビックリ。一方、大越や矢田も、知られざる素顔を暴かれる。

その後、マッサージでリフレッシュした5人は、「饒河街観光夜市」で屋台グルメを楽しむことに。「知らない食べ物がいっぱいあって楽しい!」とウキウキ気分で散策しながら、お店の人やお客さんへのビラ配りにも精を出す。明日に迫ったライブに向け、鈴木は、「全然知らない土地でライブをやらせてもらうことは、すごいありがたい。どんな場所でも伝わる笑顔で頑張りたい」と決意を語り、全員で「明日頑張るぞー!」と気合いを入れ、2日目を締めくくっていた。