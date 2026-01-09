俳優の中村倫也が、9日に放送されるTBS系『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエストSP』(20:55～22:54)に出演する。

この番組は、もしも･･･誰もが気になるアレコレを“特別に”覗くことができたら? そんな知的好奇心を刺激する「気になる!」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティ。

今回、韓国でも大人気のスシローに、1月期金曜ドラマ『DREAM STAGE』主演の中村倫也と7人組ボーイズグループ・NAZEのアト・ユウヤ・キムゴン、南海キャンディーズのしずちゃん、ロバートの馬場裕之が訪れて人気の理由を徹底調査。日本とは異なる“韓国限定メニュー”などを体験しながら、若者から支持されるポイントを探っていく。

さらに、現地の特性を生かした“新・限定メニュー”の開発に挑戦。中村が応援するNAZEチームと芸人チームに分かれ、考案したメニューを韓国スシローで1時間限定販売し、どちらがより多く売れるかガチ対決を行う。はたして、韓国人の胃袋をつかむのはどちらのチームか。

『DREAM STAGE』は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台にしたK-POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤(中村倫也)と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆を描く。

