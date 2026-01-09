ピーコック魔法瓶はこのほど、「マルチスープポット(WXA-07)」(1万978円)を公式オンラインショップなどで発売した。

同製品は、食材を入れてスイッチを押すだけで栄養たっぷりのスープが完成する。調理モードに応じてカレーや煮込み料理、スムージーなど多彩なメニューに対応。1～2人分にちょうど良い700mL容量とシンプルなデザインで、毎日の食卓になじむ一台となっている。

近年、内食ライフスタイルの定着とともにスープ市場は拡大を続けており、健康志向の高まりから消費者の関心が高まっている。同社はこの市場変化を捉え、スープが持つ栄養バランスの良さや身体を温める効果に着目し、忙しい毎日でも、家庭で手軽においしく健康的なスープを楽しめるよう同製品を開発した。

6つの調理モードで多彩なメニューを実現

同製品は、ポタージュ、スープ、カレー、煮込み、スムージー、豆乳の6つの調理モードを搭載。これ1台で幅広いメニューが手軽に楽しめる。加熱と撹拌を自動で行うため、食材を入れてスイッチを押すだけで本格的な一品が完成する。この他に、保温モード、高温クリーンモードを搭載している。

"なめらか"から"具だくさん"まで選べる食感

一般的なスープメーカーでは、具材が細かく刻まれ、食感が残りにくい場合がある。同製品は、"なめらか"から"ゴロゴロ""具だくさん"まで、食感を残しながら食べ応えのあるスープを調理することができる。

モードを合わせて「開始」を押すだけの簡単操作

材料を入れ、「モード」ボタンを押して調理モードを選択し、「開始」ボタンを押すと調理を開始する。調理が終わればブザーが鳴り、自動的に保温モードとなる。