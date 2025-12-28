マクロミルはこのほど、「みんなが買ったものランキング2025」を発表した。調査は2025年1月1日～10月16日(前年比2024年1月1日～10月16日)、全国(沖縄県を除く)15～79歳の男女を対象に、消費者購買履歴データQPRのカテゴリ別購入金額の伸びを基にランキングを作成した。

食品部門の第1位は「食品福袋など」で前年比54.9%増

食品部門の第1位は「食品福袋など」で、購入金額は前年比54.9%増だった。このカテゴリの伸長は、カルディの「カルディ食品福袋」や「猫の日バッグ」、ローソン「創業祭詰めすぎチャレンジ福袋」など、お得感と限定性を備えた企画商品がけん引した。

一方で、人への贈答品を多く含む「食品贈答品」は第209位で前年比11.8%減、「酒類を含むセット商品」はランキング第212位で同12.1%減だった。物価高や実質賃金低下の影響か、「誰かへの贈り物」よりも「お得感のある自分へのご褒美」への需要が高まっている傾向がある。

2位は「米」、コメ不足で高値が続く

食品部門の2位は「米」で、購入金額は前年比48.2%増だった。また、購入単価も同63.6%増となっており、継続する価格高騰による影響であることがわかる。

なお、2025年秋の新米が発売される前には価格が低下するといった見方もあったが、購入金額には変化が無かったことがわかる。

3位は「米粉」、グルテンフリー訴求の商品が上位に

3位は「米粉」で、購入金額は前年比23.8%増だった。背景には、健康志向やアレルギー対策を目的とした「グルテンフリー」へのニーズの拡大があるとみられる。波里の「お米の粉 お料理自慢の薄力粉」、ニップン「米粉」など、家庭での料理で汎用的に使える商品がカテゴリの成長を支えた。

4位は「ブランデー」で、購入金額は前年比23.0%増、サントリー「V.O」シリーズがこのカテゴリの上位を占めている。ブランデーの中でも手頃な価格帯の商品であることから、物価高や実質賃金の低下といった経済環境の中でも、「手に取りやすいお酒」として選ばれている。また、料理やお菓子作りで使用するといった多用途性も購買拡大の背景にあるとみられる。

フレーバー飲料の人気が上昇

2025年に新発売やリニューアル再販が相次いだ、フレーバー飲料への人気が上昇している。6位は「フレーバー系飲料など」で、今年10月にリニューアル再販されたサントリー「伊右衛門 京都レモネード」が大きくけん引した。今夏は主要飲料メーカーから「グリーンティーレモネード」タイプのペットボトル飲料が相次いで発売され、新たなカテゴリとして市場に定着しつつある。

8位の「ブレンド茶・健康茶・フレーバー茶飲料など」は、ロングセラー商品である日本コカ・コーラ「爽健美茶」やアサヒ飲料「アサヒ 十六茶」などのほか、今年3月に新発売されたサントリー「クラフトボス 世界のTEA フルーツティーエード」も上位にランクインした。また、同カテゴリは無糖茶の商品を多く含み、カテゴリ全体では女性の購入比率が高くなっている。そのカテゴリに含まれる「クラフトボス 世界のTEA フルーツティーエード」は、40～50代からの支持が高く、特に男性40～50代の購入率が高いことが特徴的だった。

「ブレンド茶・健康茶・フレーバー茶飲料など」カテゴリ全体と、「クラフトボス 世界のTEA フルーツティーエード」における購入者の性年代構成比(全モニタの構成比と比較)

コーヒーの価格上昇が顕著

コーヒー関連カテゴリの購入単価がいずれも上昇し、ランキング順位の上昇に影響した。「インスタントコーヒー」は前年比11.4%増、「レギュラーコーヒー」は同19.3%増、「コーヒードリンク」は同6.8%増となっている。気候変動によるコーヒー豆の生産量の減少に伴うものだと考えられる。

日用品部門の第1位は「しもやけ・あかぎれ用薬」

日用品部門の第1位は「しもやけ・あかぎれ用薬」で、購入金額は前年比21.2%増、3位は「使い捨てカイロ」で同15.8%増だった。いずれも、年始の寒波と太平洋側を中心とした少雨による乾燥などにより需要が高まったと考えられる。

暑かった夏、「ニオイ対策・ケア」などが好調

今年は観測史上最も暑い夏だったことが影響してか、ニオイ対策・ケア系の商品が複数ランクインした。

2位は「その他芳香・消臭剤」、5位は足すっきりシートなどの「フットケア用品・用具」、6位はブレスケアなどの「口中清涼剤」、7位は「男性用制汗防臭剤」など。

また、8位に滋養強壮、栄養補給を目的とした「ドリンク剤」、10位に健康維持、滋養強壮、虚弱体質改善を目的とした「ミニドリンク剤(指定医薬部外品)」がランクインした。こちらも、異例の暑さによる健康不調・不安により、滋養強壮・健康維持商品が好調だった可能性がある。

「ドリンク剤」と「ミニドリンク剤(指定医薬部外品)」のカテゴリの購入者について、性年代比率を見ていく。「ドリンク剤」は男女ともに40代以上の割合が高く、「ドリンク剤」に比べて「ミニドリンク剤(指定医薬部外品)」は男女ともに20～30代の購入が活発だった。「ミニドリンク剤(指定医薬部外品)」は、平均単価が前年から5.1%減少し、1人あたりの購入金額は上昇していることから、低価格の商品を数多く(頻度高く)購入している様子がうかがえる。