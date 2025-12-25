岩谷産業は12月22日より、カセットこんろとストーブの両機能を備えた新商品「イワタニカセットフー こんろ&ストーブ “イザまる”」を、全国のホームセンター、家電量販店、公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」等にて順次販売している。

「イワタニカセットフー こんろ&ストーブ “イザまる”」は、「ごとく付きしる受け」を装着すれば通常のカセットこんろとして、「ストーブユニット」を装着すればストーブとして使用することができる1台2役のアイディア商品。

いずれも、燃料は入手しやすく扱いやすいカセットガスで、電源不要のコードレス設計。カセットガス1本で約2時間25分の使用が可能となっている。日常使いはもちろん、停電時などの有事にも役立つ「こんろ&ストー ブ」機能を備えつつ、保管時に場所を取らないコンパクトサイズ(本体サイズ:幅216×奥行197㎜)を実現している。

また、安全・安心に配慮した設計で、「不完全燃焼防止装置」「立ち消え安全装置」「転倒時消火装置」「圧力感知安全装置」が搭載されているため、安心して使用することができる。

カセットこんろとして使用する際は、「ごとく付きしる受け」を装着。イワタニカセットフー専用アクセサリープレート(一部商品除く)にも対応しており、焼肉やたこ焼き等多彩な調理を楽しむことができる。

カセットガスストーブとして使用する際には、「ストーブユニット」を装着すれば、赤熱部から放射される遠赤外線により暖房効果を発揮する。また、ストーブユニットの天板にやかん等の調理器具を載せることもできるため、暖を取りながらの加湿や調理済み料理を保温することもできる。

(画像左から)カセットこんろ本体 1台、ごとく付きしる受け 1個、ストーブユニット 1個がセットになって、価格は1万6,500円。12月22日より順次、全国のホームセンター、家電量販店、大型スーパー、専門店、公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」、直営ショップ「Iwatani Outdoor Shop BASE」等で販売されている。