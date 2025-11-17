A-Stageが展開するウェルネスブランド「Re・De(リデ)」は11月14日、炊飯機能と調理性能を大幅にアップデートした新型電気圧力鍋「Re・De Pot(リデポット)」を、公式オンラインショップ、全国の家電量販店、各種ECサイトで発売した。

同商品は、最大1.8気圧の高圧を保ち100℃以上の高温で一気に炊き上げる電気圧力鍋。炊飯なら、わずか25分でお米の甘みと香りを最大限に引き出したレストラン級の炊き上がりを実現する。

わずか25分でふっくら粒の立ったごちそうごはんを炊き上げる

内釜には遠赤外線効果が高いセラミックコートを新たに採用することで、ふっくらと粒立ちの良い濃密な味わいを実現した。耐摩耗性も旧モデルと比較して約1.7倍に向上している。今夏の応援購入サービス「Makuake」での先行販売では、応援購入総額約900万円、679人のサポーターから支援を受け、特に炊飯機能の進化について高い評価を得た。

低温調理モードは30℃から100℃まで5℃刻みで設定できる15段階へと進化し、ローストビーフから自家製味噌、天然酵母パンまでプロの火入れを自動で再現する。

最大12時間の保温機能も搭載し、ライフスタイルに合わせて温かい料理を楽しめる。

カラーはブラック、ホワイト。フードディレクター川上ミホ氏監修のオリジナルレシピブック付き。価格は1万9,800円。