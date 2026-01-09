JR東日本は1月7日、「もっともっとモバイルSuicaキャンペーン!」を開始した。

抽選で賞品が当たるプレゼントキャンペーン

プレゼントキャンペーンの期間は1月7日～1月31日。会員登録済みのモバイルSuicaをJRE POINT WEBサイトに登録したうえで、所定の条件を満たした人の中から、抽選でさまざまな賞品をプレゼントする。

参加条件は、エントリーのうえ、キャンペーン期間中に登録したモバイルSuicaを利用し、JRE POINTが貯まる買い物(1回以上)を含めて累計金額2,000円(税込)以上の買い物を行うこと。抽選で「Apple Watch SE 3(GPSモデル) 40mm」の80%OFFクーポンが100名に、「AirPods 4」の80%OFFクーポンが100名、JRE POINT(通常ポイント)5,000ポイントが500名に当たる。

また、キャンペーン期間中に「モバイルSuicaへの新規入会」または「モバイルSuicaの新規会員登録」を行い、参加条件を満たした人の中から、抽選で1,000名にJRE POINT 500ポイント(通常ポイント)が当たる。さらに、参加条件を満たした人の中から、抽選で50万名にモバイルSuicaを着せ替えできる限定カードフェイスをプレゼントする。

モバイルSuica×コカ・コーラ社自販機キャンペーン

はじめての人、または、久しぶりの人限定で、全国のコカ・コーラ社マルチマネー対応自販機にてモバイルSuicaで3回以上購入すると、抽選で1,500名に「モバイルSuicaチャージ2,000円分」をプレゼントする。エントリーは不要。期間は1月7日～2月15日まで。

モバイルSuica×ファミペイキャンペーン

ファミマのアプリ「ファミペイ」内の「毎日挑戦ゲーム」にSuicaのペンギンが登場し、ゲームで当たりが出た場合は、1等として「Suicaのペンギン 限定トートバッグ」を300名に、2等として「クリスピーチキン(プレーン)」の無料クーポンを10,000名に、3等として100円相当のファミマポイントを10,000名に、4等として1円相当のファミマポイントを9,600,000名にプレゼントする。

Suicaのペンギン 限定トートバッグ

さらに、期間中にファミペイアプリの「チャレンジ」から「モバイルSuicaにチャージでチャンス」キャンペーンにエントリーし、ファミペイアプリでモバイルSuicaに合計3,000円以上チャージすると、抽選で100名にSuicaのペンギン 限定トートバッグが当たる。