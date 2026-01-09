スシローでは、年始にふさわしいお得なネタや縁起の良い商品などを1月9日から発売しています。2026年早々から贅沢な気分を味わえるということで、都内で行われた試食会でひと足早く注目の商品をチェックしてきました。

1月9日より年始にふさわしいお得で縁起の良い商品が登場

税抜100円〜とお得すぎる『特ネタ中とろ』と『濃厚うに包み』に注目！

今回の目玉となるのが、通常180円〜で販売されている『特ネタ中とろ』と『濃厚うに包み』が、なんと110円〜で食べられるということ。この機会に超お得で贅沢な2皿は欠かせませんよ。

美しいグラデーションの『特ネタ中とろ』は、鮪ならではの香りと旨み、脂の絶妙なバランスが特徴になっており、定番の味わいを贅沢にお得に楽しめます。

スシローのうにはあえて定番にせず、本当に美味しい期間だけ提供しているのを知っていましたか？『濃厚うに包み』には天然うにを使用し、濃厚な旨みととろっとした食感を存分に楽しめます。香り高い海苔とダイレクトに感じるうにの香りと甘みの相性を堪能できるので、ひと口で豪快に食べるのがおすすめです。

6つの福ネタを並べた『六福彩り盛り』

年始にふさわしい1皿として登場したのは、福ネタ6種を集めた『六福彩り盛り』です。えびやかに、うなぎ、数の子バラコなどを巻いた「伊達巻ロール」は、巻物の形から学問成就を祈願。穴子の長い姿形に末永い活躍を願う「とろ煮穴子」と多くの幸せを願う「明石だこ」。健康、長寿を願う「天然車えび」、家族円満を願う「数の子」。「かに身包み」には数の子バラコをのせて、勝利と成功の願いを込めているのだそう。

筆者が特に感動したのは「伊達巻ロール」。さまざまな具材の旨みを伊達巻の甘くまろやかな味わいがまとめ、噛めば噛むほどに数の子バラコのプチプチとした食感を楽しめますよ。

1月9日から1月25日の間に『六福彩り盛り』を注文すると、抽選で2,000名に5,000円分のスシローのお食事券が当たる「みんなで腹一杯。スシローのお年玉キャンペーン」に参加できます。付属するピックの裏面に抽選サイトにアクセスできるQRコードが記載されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。なお、はずれが出てもキャンペーン応募者全員に期間中に何度も使える5%割引券もプレゼントされるということで、この機会をお見逃しなく！

『馬刺し食べ比べ』

同日からは、一皿で同じネタを2つの味わいで食べ比べができるおすしも登場しました。1つ目の『馬刺し食べ比べ』は、ねぎとろに卵黄醤油を添えてユッケ風に仕立てたものと赤身を炙ってステーキソースをかけた2種類の馬刺しが楽しめます。ユッケ風の馬刺しはとろとろで臭みを感じずにまろやかな味わいに、赤身の炙りは、馬刺しは凝縮した馬刺しの旨みと香ばしさがマッチし、食欲をそそる味わいになっていました。

『メカジキ中とろ食べ比べ』

2つ目の『メカジキ中とろ食べ比べ』は、1つはそのままに、もう1つは塩麹漬けがセットになっていました。そのままのメカジキ中とろは歯応えがあり、脂の旨みもありながらさっぱりとした味わいに。一方で塩麹漬けのメカジキ中とろはねっとりと柔らかく、より旨みと甘みが際立ちます。

『青森サーモン食べ比べ』

3つ目の『青森サーモン食べ比べ』は、1つはそのままに、もう1つはオリジナルの煮切り醤油で漬けにしたものが並んでいました。そのままの青森サーモンを食べてみると、濃厚なサーモンの旨みを感じられ、煮切り醤油で漬けにしたものは、もっちりとした食感に煮切り醤油がアクセントになって上品な甘さが引き立っていました。一手間によって変わる味と食感をぜひ堪能してみてください。

『東坡肉(トンポーロー)にぎり』

創作すしからは珍しい一皿が登場。杭州名物の中国風角煮の東坡肉(トンポーロー)を使った『東坡肉(トンポーロー)にぎり』は、八角がふんわりと香り、まるで魯肉飯を食べている気分。甘辛く煮た東坡肉は柔らかくジューシーで、口の中でとろっととろけます。

『天然とろあじ』

『天然とろあじ』は脂のりがよく、上品な味わいに。トッピングの生姜とねぎが濃厚な脂の旨みをすっきりとまとめてくれますよ。

『うにクリーミーコロッケ』

サイドメニューからは、冬の味わいを熱々でいただく2品が発売されました。『うにクリーミーコロッケ』は揚げたてということもあり、外はサクサクで中はトロトロ。

まろやかなうにの旨みが口いっぱいに広がり贅沢な気分に浸れました。とにかく熱々なので、やけどに注意して味わってください。

『本ずわい蟹の茶碗蒸し』

定番サイドメニューでNo.1の人気を誇る茶碗蒸しからは蟹バージョンの『本ずわい蟹の茶碗蒸し』が仲間入りしました。かにの旨みが染み込んだ茶碗蒸しは香り高く贅沢な味わいに。

食べ進めると本ずわい蟹が入っており、身を食べてみるとしっかりと旨みが残っていました。一杯食べただけでも体が温まるので、寒い日には欠かせない一品となりそうです。

『黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン』

ラーメンからは真っ黒なビジュアルの『黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン』も登場しました。フタを開けると黒胡椒のスパイシーな香りが漂い、パンチが強そうな印象でしたが、実際に食べてみるとコク深い甘みとほんのりと酸味が効いたまろやかな味わいでした。体に染み渡るような奥深さを感じられ、見た目とのギャップも楽しめますよ。

お得なネタから縁起の良い商品や冬ならではの味わいまで、新年からお祝いムードのスシロー。今回紹介した商品は販売予定総数が完売次第終了となってしまうので、ぜひ今年の“すし初め”をしに店舗に立ち寄ってみてくださいね。