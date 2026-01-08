JR東日本大宮支社は8日、普段は人を乗せた列車が通行しない「非営業線」を走行する特別イベント「E653系で行く! 東鷲宮駅入換線の旅!」を2月8日に実施すると発表した。

通常は宇都宮線を走ることのないE653系に乗り、大宮操車場構内や大宮駅10番線、東鷲宮駅の入換線など、普段は列車で通ることのできない「非営業線」を巡る体験型の日帰りツアーとして開催。参加者は大宮駅に集合してE653系に乗り、東北貨物線や入換線などを走行して大宮駅に帰着する。東鷲宮駅の入換線で線路に降りて写真撮影できる時間を設けるほか、古利根川橋りょう架替え工事の際に行われた入換作業について、実況中継や資料を用いて解説する企画も盛り込む。開催時間は9時30分から14時15分までとされている。

18歳以上を対象に、普通車180人、グリーン車12人、計192人を募集。販売額は普通車2万2,000円、グリーン車2万5,000円。乗車する座席はすべて窓側で、参加記念品として当日の行路表のレプリカを配付する。チケットは「JRE MALL チケット」JR東日本大宮支社店にて、1月9日10時から販売開始。定員に達し次第、販売を終了する。