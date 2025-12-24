葵乃庄がJR宇都宮駅にて運営する「Jersey Mou Mou 〜ジャージーモウモウ〜」は12月26日、「赤と白のいちごティラミス」(550円)を発売する。
同商品は、苺ティラミスクリームと、ミルクティラミスクリームを瓶に注ぎ込み、仕上げに栃木産の苺をトッピングしたスイーツ。
トッピングには、赤い色の「とちあいか」と、白い色の「ミルキークイーン」の角切りを取り入れている。
