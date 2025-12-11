八芳園は12月12日～25日の期間、「山形県長井市フェア」を同社が運営する2つのレストランで開催する。

「食」を通じて長井市の魅力をお届け

山形県南部に位置する山形県長井市は、季節ごとに表情を変える美しい自然を堪能できる"水と緑と花のまち"としても知られている。雄大な自然と清らかな水に育まれた新鮮でおいしい食材が豊富な長井市は、多くの「食」の魅力にあふれている。

同社と長井市は、地域の魅力発信などを目的に、2022年7月に「パートナーシップ協定」を締結。これまで数々のイベントの開催や交流事業などを通じて、相互に連携しながら地域活性に取り組んできた。

今回、長井市の「食」の魅力にフィーチャーしたフェアを、八芳園本館3F「ALL DAY DINING FUDO」と、TAKANAWA GATEWAY CITYのニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F「割烹 BUTAI」の2会場で開催する。

左:ALL DAY DINING FUDO/右:割烹 BUTAI

開催期間は2025年12月12日～25日。時間は、ALL DAY DINING FUDOが平日11時00分～21時00分(L.O.20時)、土日祝日8時00分～21時00分(L.O.20時)となり、割烹 BUTAIはランチ11時00分～15時00分(L.O.フード14時00分、ドリンク14時30分)、ディナー17時00分～23時00分(L.O.フード20時00分、ドリンク22時30分)となっている。

長井市の食材を使用したメニュー&デザート

ALL DAY DINING FUDOでは、長井市の食材を使用した特別メニューとスイーツをそれぞれ1品ずつ用意した。「山形県長井市産長ネギと米沢牛サルシッチャのピッツァ」(2,800円)は、7種類のスパイスをブレンドしたミックススパイスを、米沢牛と合わせて自家製サルシッチャに仕上げた一品。米沢牛の味わいを存分に楽しめるよう赤身肉を粗挽きにし、食べ応えのある仕上がりに。「FUDO」の特徴である石窯を用いて、サルシッチャと長井市産の長ネギをどちらも生の状態のまま高温で焼き上げることで、旨味や水分を閉じ込めた素材の味わいを堪能できる。

「抹茶羊羹と馬のかみしめチーズケーキ」(1,300円)は、長井市のはちみつを使用した抹茶羊羹と、長井市で作られている枝豆の在来種「馬のかみしめ」のきな粉を使用したチーズケーキを合わせたスイーツ。八芳園の社員が実際に長井市を訪れ、現地で見て、想いに触れて開発した一品。

長井市の食材を使用した昼御膳

割烹 BUTAIでは、長井市の食材を使用した昼御膳「水と緑と花のまち 山形県長井市の芋煮御膳」(5,500円 税込/サービス料別)を用意した。

厳しい冬の自然環境を活かして作られる"凍み豆腐"や東北地方の黒毛和種である米沢牛を使用し、素材の旨味を活かした芋煮に仕上げた。八芳園の社員が長井市で実際に育てた長ネギも使用し、長井市の美味しい水で育まれたブランド米「つや姫」を用意している。

つや姫をさらに美味しく食べられるよう用意したおかずには、長井市で玉こんにゃくを生産する「平野屋」の"玉こん串"、食感が楽しいアスパラ菜と菊花のお浸し、小角に庖丁した鮪に乗せて食べる行者菜の醤油漬け、ローストビーフに仕立てた米沢牛には、長井市の「山一醤油製造所」に伝わる“あけがらし"で作ったソースなど、長井市の"食"の魅力をふんだんに詰め込んだ御膳。

食事後には、長井市で穫れた林檎のコンポートとマスカルポーネチーズムースのデザートを、はちみつの華やかな薫りとともに楽しむことができる。

長井市の伝統文化・名産品を楽しむフェアを開催

2月28日(土)・3月1日(日)には、長井市の伝統文化や名産品などを体感できる、「けん玉のふるさと・山形県長井市フェア 2026早春(仮)」の開催を予定している。場所は、高輪ゲートウェイ駅前「Gateway Studio」。ふるさと納税返礼品の人気商品や隠れた銘品の販売、観光スポットの紹介、さらに、国内有数の競技用けん玉生産量を誇る長井市よりけん玉名人によるけん玉パフォーマンスの披露などを予定している。