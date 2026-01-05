すかいらーくレストランツは1月5日～21日の期間、全85種のお得なクーポンを「すかいらーくアプリ」にて"新春"「お年玉クーポンキャンペーン」をガストなど12ブランドで配信する。

お年玉クーポンキャンペーン

キャンペーン対象店舗は、ガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ジョナサン、夢庵、ステーキガスト、藍屋、から好し、とんから亭、chawan、グラッチェガーデンズ、八郎そばの12ブランド。

対象期間は、1月5日～21日の17日間限定を予定しており、予告なく終了する場合がある。 キャンペーン対象商品の一部を下記にて紹介する。

ガストではお年玉クーポン17種が配信される。「うな重(お吸い物・漬物付き)」が通常価格1,490円のところ、クーポンを使うと1,290円での提供となる。また、「チーズＩＮハンバーグ」は通常価格700～800円のところ、クーポンを使うと550～650円となる。

ガスト クーポン対象商品(一部)

バーミヤンではお年玉クーポン7種が配信される。「本格焼餃子(6コ)」が通常価格329円のところ、クーポンを使うと219円に、「レタスチャーハン」は通常価格769円のところ、クーポンを使うと549円になる。

また、「キリン一番搾り生ビールジョッキ」は通常価格549円のところ、クーポンを使うと329円に。

バーミヤン クーポン対象商品(一部)

ジョナサンではお年玉クーポン13種が配信される。「スプーンで食べるジューシーハンバーグ＋サラダ・ライスセット」は、通常積み上げ価格が1,373円のところ、クーポンを使用すると1,099円に。

また、「やみつきミートのJonathan’sスープパスタお年玉特別トッピング(温泉卵・モッツァレラチーズ)」は、通常価格が1,319円のところクーポンを使うと1,099円に。

さらに、クーポン利用で「おこさまメニュー7種」が半額になる。

ジョナサン クーポン対象商品(一部)

しゃぶ葉ではお年玉クーポン4種が配布される。1月5日～12日の期間内(第1弾)に、「アルコール飲み放題」が1,099円になるクーポンや、小学生以下を対象に1人1枚ガチャコインがプレゼントされる「ガチャ無料クーポン」も配布。

1月13日～16日の期間内(第2弾)は店内飲食限定8%OFFのクーポンが、1月17日～28日(第3弾)はドリンクバークーポン(149円)が配布される。

しゃぶ葉 クーポン対象商品(一部)

夢庵ではお年玉クーポン6種が配布される。「上海老天鍋焼きうどん」が通常価格1,319円のところ、クーポンを使うと1,209円に。「夢庵御膳(小うまか丼)」が通常価格1,594～1,649円のところ、クーポンを使うと1,484円に。

また、キリン一番搾り(生・中ジョッキ)が通常価格649円～659円のところ、クーポンを使うと329円になる。

夢庵 クーポン対象商品(一部)

他にも、から好しでは「大判油淋鶏定食」(クーポン価格:880円)が対象のクーポンを含めたお年玉クーポン3種が、とんから亭では「ヒレかつ丼(ヒレかつ2枚)&から揚げ・味噌汁セット」(クーポン価格:966円)が対象のクーポンを含めたお年玉クーポン4種が、chawanでは「山芋とろとろ赤身肉のローストビーフごはん&選べる副菜」(クーポン価格:1,429円)が対象のお年玉クーポン5種が配布される。

さらに、ステーキガストや藍屋では6種、グラッチェガーデンズでは4種、八郎そばでは5種のお年玉クーポンが配布される。

なお、テイクアウト・宅配は対象外で、ガスト・ジョナサンではモーニング時間帯(～10:30)を除く。また、「しゃぶ葉」のみ配布期間が異なる。