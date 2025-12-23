アプリボットが企画・制作・開発・運営を行う、「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』(以下、『ちいぽけ』)は、2026年1月16日より、『ちいぽけ』初の公式グッズ第一弾を発売する。また、東京・仙台・名古屋・大阪・福岡の全国5箇所にて、ポップアップストアも開催する。

初の「ちいぽけ」公式グッズとポップアップストアの発表に、「ちいかわ」ファンからは「可愛すぎるってーーー!!」「ちいぽけの衣装ぬいめっちゃ可愛い!!! 江戸衣装やばい…!!!」「こんなに! 早く! 来るなんて!!!」と興奮の声が続々。アプリ内のに登場する、ちょんまげやねじり鉢巻き姿の「江戸衣装」や「ピクニック衣装」のグッズが、アプリのローンチから一年もたたずにはやくも発売される。

『ちいかわぽけっと』は、イラストレーター・ナガノ氏がX(旧Twitter)に投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、『ちいかわたちといつでもどこでも一緒』をコンセプトに「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリ。2025年3月27日より、日本および韓国、台湾、香港、マカオ、タイ、そしてアメリカを含む、世界43の国と地域にて配信中だ。

『ちいぽけ』初の公式グッズ第一弾

2026年1月16日より、『ちいかわぽけっと』初の公式グッズ第一弾の発売が決定しました。今回のモチーフは「ピクニック衣装」と「江戸衣装」。

ちいかわぽけっと ピクニックなマスコット(全7種・各1,980円)

ちいかわぽけっと ピクニックなトレーディングアクリルスタンド(全7種・単品 各495円／BOX 3,465円、ブラインド)

ちいかわぽけっと ピクニックなクリアファイル(440円)

ちいかわぽけっと ピクニックなスマホに貼れるサイズのステッカー(ピクニックなみんな)(330円)

ちいかわぽけっと ピクニックなスマホに貼れるサイズのステッカー(全7種・各330円)

ちいかわぽけっと ピクニックなハンドタオル(全2種・各825円)

ちいかわぽけっと ピクニックなTシャツ(全2種・各3,630円、サイズ展開：M、L、XL)

ちいかわぽけっと 江戸なマスコット(全7種・各1,980円)

ちいかわぽけっと 江戸なトレーディング缶バッジ(全7種・単品 各330円／BOX 2,310円、ブラインド)

ちいかわぽけっと 江戸なクリアファイル(440円)

ちいかわぽけっと 江戸な千手札風ステッカー(全7種・各330円)

ちいかわぽけっと 江戸なハンドタオル(全3種・各825円)

ちいかわぽけっと 江戸なTシャツ(全2種・各3,630円、サイズ展開：M、L、XL)

オンラインストア『ちいかわぽけっと グッズストア』OPEN、事前登録も開始

2026年1月16日より、『ちいぽけ』初の公式グッズ第一弾発売に先立ち、本日より『ちいかわぽけっとグッズストア』の事前登録を開始した。

事前登録では、発売開始前の『ちいかわぽけっとグッズストア』の新規登録、ゲーム『ちいかわぽけっと』とストアでのちいぽけポイント連携、お届け先登録が可能。あらかじめ登録することで、2026年1月16日のグッズ発売開始当日に、よりスムーズに購入ができる。

オリジナルダンボール

『ちいかわぽけっとグッズストア』にて3,300円(税込)以上購入すると、限定デザインのオリジナルダンボールで商品を届ける。このダンボールは、『ちいかわぽけっとグッズストア』だけの特別なデザイン。

全国5箇所でポップアップストアを開催!

本グッズ発売を記念し、ちいぽけ初のポップアップストア『ちいかわぽけっと POP UP STORE』を開催する。

開催期間・場所は、2026年1月16日〜1月25日の期間に、東京(池袋PARCO 6F『0%IKEBUKURO』 11:00〜21:00)、仙台 (仙台PARCO1 4F『吹き抜けイベントスペース』 10:00〜20:00)、名古屋(名古屋PARCO 南館10F『イベントスペース』 10:00〜20:00)で開催。2026年1月30日〜2月8日の期間中に大阪(なんばマルイ 3F『イベントスペース』 11:00〜20:00)、福岡(福岡PARCO 新館6F『特設会場』 10:00〜20:30)で開催する。販売商品、各会場の入場方法について、注意事項は「ちいかわぽけっと POP UP STORE」のWebページを確認すること。

また、ポップアップストアでは2つの購入特典を用意する。

「ちいぽけ オリジナルスタンプ Vol.1」

『ちいかわぽけっと POP UP STORE』にて商品をお買い上げのお客様に、「ちいぽけ オリジナルスタンプ Vol.1」をプレゼントする。

「ちいぽけ POP UP STORE専用ショッパー」

『ちいかわぽけっと POP UP STORE』にて、2,200円(税込)以上のご購入された方に、「ちいぽけ POP UP STORE専用ショッパー」をプレゼントする。

また、『ちいかわぽけっとグッズストア』並びに、『ちいかわぽけっと POP UP STORE』にて、2,200円(税込)以上ご購入された方に、「ちいぽけ ホームアイテムステッカー(クッション)」を1枚プレゼント。ステッカーの裏面に記載されているシリアルコードから、『ちいぽけ』で使用できるホームアイテム「クッション」を入手できる。

(C)nagano / chiikawa committee Developed by Applibot, Inc.