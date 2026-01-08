日本マクドナルドは1月14日、「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」(5ピース290円～)を全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で発売する。

スパイシーでクセになる味わいの期間限定ナゲット

同商品は、粗挽きブラックペッパーとガーリックの風味を活かした、スパイシーでクセになる味わいが特長の期間限定のチキンマックナゲット。カリッと香ばしい衣とジューシーなチキンに、ホワイトペッパーや唐辛子などの香辛料を加えることで、食べ進めるほどに満足感が増す仕上がりとなっている。

2種類の期間限定ソースが新登場

今回、同商品の魅力を引き立てる2種類の期間限定ソース「やみつき旨にんにくソース」と「サワークリームタルタルソース」が新登場する。

やみつき旨にんにくソースは、すりごまのコクに濃口醤油とにんにくの味わいをガツンと効かせた、焼き肉のタレをイメージした和風ソース。隠し味のソテーオニオンとごま油が、旨みを引き出すとともに、食欲をそそる味わいに仕上げた。サワークリームタルタルソースは、まろやかでクリーミーなサワークリームに、ガーリックの旨みを加え、ピクルスの爽やかな酸味がアクセントになったコク深い味わいのタルタルソース。隠し味にオニオンパウダーを加えることで、深みのある味わいに仕上げた。

スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリックおよび「チキンマックナゲット」5ピースにはソース1個が付き、チキンマックナゲット15ピースにはソース3個が付く(スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリックの15ピースの販売はない)。追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品で購入可能で、価格は1個40円～となっている。

夜マック限定のおトクなセットも

夕方5時以降の夜マック限定で、ナゲットとポテトを一緒に楽しめるセットとして、「食べくらべポテナゲ大」(630円～)と「食べくらべポテナゲ特大」(990円～)も登場する。食べくらべポテナゲ大は、マックフライポテト(L)1個、チキンマックナゲット5ピースに、スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック5ピースを組み合わせた内容で、単品での合計価格と比べて330円以上お得。食べくらべポテナゲ特大は、マックフライポテト(L)2個、チキンマックナゲット10ピースに、同商品5ピースを組み合わせた内容で、単品での合計価格と比べて640円以上お得となる。

『ろくでなしBLUES』と初コラボ

1月13日から放映する新TVCM「今しかできねーこと」篇は、人気漫画『ろくでなしBLUES』との初のコラボレーション作品。俳優・眞栄田郷敦さんが、漫画の主人公"前田太尊"姿の"眞栄田太尊"として登場する。

新TVCM スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック 「今しかできねーこと」篇

森田まさのり先生による描き下ろしビジュアルを特別公開

今回のコラボにあたり、同漫画の作者・森田まさのり先生による描き下ろしビジュアルが特別に公開される。前田太尊がスパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリックをクールに持った迫力の一枚で、作品ファンはもちろん、初めて見る人にも"太尊らしさ"が伝わる仕上がりとなっている。

また、今回の描き下ろしビジュアルを「Myマクドナルド リワード」にて、100ポイントで交換できるデジタルコンテンツ(壁紙)として配信する。