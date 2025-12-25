日本マクドナルドは2026年1月7日、3種類の「ドラクエバーガー」を全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で発売する。

ドラクエバーガー

3種類の"ドラクエバーガー"を発売

同社は2026年に40周年を迎える人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションとなるキャンペーンを展開している。コラボ第1弾では5種類のスライムがセットになった「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライムinスライム」として、スライム、グリマススライム、バーディスライム、ハンバーグラースライム、メタルスライムのフィギュア5種セットを2,990円で、2026年1月19日より数量限定で発売する。事前抽選販売の応募は、2026年1月7日23:59まで受け付けている。

コラボ第2弾として、ゲームの主人公である勇者の剣つるぎの剣筋をイメージしたスリットが特長のオリジナルバンズを使用した「ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」(単品560円～、バリューセット860円～)、「ホットチリ&タルタルチキン」(単品490円～、バリューセット790円～)、「チーズダブルてりやき」(単品540円～、バリューセット840円～)の3種類を"ドラクエバーガー"として、さらに、スライムをイメージした「爽やかヨーグルトソーダ味」の「マックフィズ」(300円～)と「マックフロート」(380円～)全5商品を期間限定で発売する。

ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨは、ジューシーでつなぎの入っていない厚みのある100%ビーフパティに、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ね、スモークベーコンをトッピングし、特製バンズでサンドした。肉厚ビーフとポテトパティに、香ばしい炙り醤油風ソースと、コンソメ、ガーリックの旨みにブラックペッパーを効かせたマヨソースを使用したボリューミーな一品。

ホットチリ&タルタルチキンは、ボリュームたっぷりのムネ肉を使ったチキンパティを、コクのあるチェダーチーズとともに、特製バンズでサンド。ガーリックやトマトペーストの旨味とチリの辛みが旨辛なホットチリガーリックソースと、サワークリームの爽やかなコクが特長のタルタルソースの2種類のソースがチキンのおいしさを引き立て、やみつき感のある一品。

チーズダブルてりやきは、2枚のポークパティを甘辛いてりやき風味のソースと絡め、甘みのあるマヨソース、コクのあるチェダーチーズとともに特製バンズでサンドした。工場から店舗まで低温管理されたシャキシャキのレタスとの相性も良い、食べ応えのある一品。

爽やかヨーグルトソーダ味のマックフィズ・マックフロートは、ヨーグルトのやさしい甘さとソーダの爽やかな風味が、気分をリフレッシュさせてくれる炭酸ドリンク。混ぜるとスライムをイメージした水色が全体に広がる。

特別パッケージで提供

コラボを記念して、3種のドラクエバーガーを特別なオリジナルパッケージで提供する。さらに、マックフィズ/フロートではスライムをイメージした限定カップで提供する。

コラボレーション特別パッケージ

乃木坂46一ノ瀬美空さん出演の新TVCMも

2026年1月6日より、ドラゴンクエストの様々なモンスターが登場する新TVCMを放映する。CMに登場するマクドナルドのクルーの1人として、乃木坂46の一ノ瀬美空さんを起用し、「メラゾーマ」などの呪文を唱えて伝説のドラクエバーガーを作るストーリーになっている。

