日本マクドナルドは、「マックフライポテト」にさまざまな味つけをして楽しめる「シャカシャカポテト」の「シャカシャカポテト ハッピーターン味」を、12月29日より全国のマクドナルド店舗にて期間限定販売する。

シャカシャカポテト ハッピーターン味

「マックフライポテト」は、長年多くのお客様にご愛顧いただいているマクドナルドの人気メニューの1つ。じゃがいもは世界でも限られた品種のみを使用し、丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長で、食べた人が笑顔になる、お腹も心も幸せになるサイドメニュー。そんな多くの人に愛される「マックフライポテト」に味付けをして、シャカシャカ楽しみながらおいしく味わえる「シャカシャカポテト」に、昨年シャカシャカポテト史上初となる企業コラボレーションとして大好評だった”ハッピーターン味”が期間限定で復活、再登場する。

「シャカシャカポテトハッピーターン味」は、亀田製菓の人気商品である「ハッピーターン」の味わいをマクドナルドの大人気商品であるマックフライポテトで再現した商品。たくさんのファンに愛されているあの“甘じょっぱいしあわせ”な味わいを、シャカシャカポテトで楽しめる夢のコラボレーションとなっている。

※一部店舗では販売していない

ハッピーターン

昨年の販売時は多くの人より好評だったことで、想定を大幅に上回るスピードで販売終了となったため、SNS 等を通して「また販売してほしい」、「もう一度帰ってきてほしい」と、復活販売を希望する多くの声が寄せられた。

その状況を目の当たりにし、マクドナルドも亀田製菓も、皆様からの熱烈な期待に応えたいと考えて話し合いを重ねた結果、両社の熱い思いで復活が実現した。

2026年に50周年を迎えるハッピーターンブランドと、同じく2026年に55周年を迎えるマクドナルド、記念すべき周年イヤーに戻ってきた夢のコラボレーションを楽しんで欲しい。

本商品はマックフライポテトを食べながらも、“ハッピーターン”を食べているような”味の再現”にこだわった。”ハッピーターン”の風味を再現するために、米菓である「ハッピーターン」そのものの味わいを感じてもらえるよう、お米の生地が焼きあがった風味も含めた味わいに仕上げたことが、開発のこだわり。ついつい目の前にあると勝手に手が伸びてしまう、止まらない・・・そんな二つの商品がタッグを組んだ楽しみ方を今年も届ける。

商品概要は以下の通り。

シャカシャカポテト ハッピーターン味

商品名は、シャカシャカポテトハッピーターン味。ポテト単品+40円〜。またはバリューセット価格+40円。販売期間は12月29日から2026年2月上旬予定。全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で販売する。

※亀田製菓株式会社監修のもとハッピーターンの味わいを再現している。