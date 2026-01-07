フジテレビ系ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』(8日スタート、毎週木曜22:00～)の制作発表会見が7日、都内の同局本社で行われ、玉木宏、岡崎紗絵、小手伸也、野間口徹、渡部篤郞が登壇。玉木が、他のことを「度外視」して取り組んでいることを語った。

玉木宏

保険金詐欺の疑惑を解明していく保険調査員たちの活躍を描く同ドラマ。会見では、玉木演じる天音蓮が「真相解明のためならコンプラ度外視」の保険調査員ということから、キャスト陣に自身が「度外視」することについて質問が飛んだ。

すると玉木は「来週、僕は柔術の試合でポルトガルに行くんですけど、何が何でも時間を割いて柔術のために練習をしたいですね」と回答。小手は思わず「ドラマの制作発表で“練習したい”っていう(笑)」と、本音すぎる玉木に苦笑いした。

そんな玉木に対し、渡部は衣装を見て「これストレッチ効いてるの?」と毎回聞いてくるのだそう。渡部は「この人格闘家ですからね。全部ストレッチ効いてるような服なんですよ」と、質問の真意を明かした。

最後に玉木は「見てただいて分かるように、本当に自由な人たちが集まって芝居をしているので、(物語の舞台の)『深山リサーチ』は、すごくアットホームな空間が描かれていると思います。保険調査員を題材にしているので、様々な事案が回を追うごとに出てきます。一筋縄ではいかない、型にはまららず、ストーリーもルールが決まってない感じがするので、そこも見どころの一つだと思います」とアピールした。