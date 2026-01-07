フジテレビ系ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』(8日スタート、毎週木曜22:00～)の制作発表会見が7日、都内の同局本社で行われ、玉木宏、岡崎紗絵、小手伸也、野間口徹、渡部篤郞が登壇。渡部によるまさかの“自分モノマネ”が披露されていることが、明かされた。

渡部篤郎

撮影現場では、渡部が冗談を頻繁に言ってムードメーカーになっているのだそう。玉木は「このままのトーンで本当かウソか分からないことをおっしゃるんです。さっきも“あれ? この番組は『プロヘッショナル』だっけ?『プロフェッショナル』だっけ?”って聞いてきました」と打ち明ける。

岡崎は「私の衣装を見て、毎日“これ自前なの?”とか、機材のコードも“家から持ってきたの?”って言われたり(笑)」といい、渡部は「それだけ着こなしてるから聞いてたんですよ」と釈明した。

そして岡崎は「これ言ったら怒られるかもしれないんですけど……篤郎さんが、篤郎さんのモノマネをされているのに“そんなことしてくださるんだ!”ってびっくりしちゃって! 2025年一番の衝撃だったかもしれないです」と紹介。

山本高広などがネタにしている渡部篤郎モノマネだが、まさかの本人披露に小手は「“似てる!”って思っちゃいましたね(笑)」と不思議な感覚になったそう。渡部は「なんかいろんな人が(モノマネを)やってくれたりするので、それっぽくしゃべっただけなんだけどね」とクールに語っていた。