日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁 うま年の壁を越えろ! 2時間SP』が、きょう7日(19:00～)に放送される。

「一般人の壁を越えろ! おもしろ宇都宮の人選手権」では、栃木県宇都宮市全面協力のもと、商店街や小学校、ラジオ局、遊園地などを舞台に芸人たちが宇都宮市にいそうな面白い人になりきり、有吉弘行を笑わせる。

図書室では小学生になりきったチョコレートプラネット・長田が小学生たちと一緒に大はしゃぎ。先生役の松尾が注意をするが…。

小学校の校庭では、もう中学生がたくさんの小学生たちと一緒に協力して、“あるモノ”を相手に綱引き合戦。もう中学生のほのぼのワールドとかわいい小学生たちとのコラボに有吉もほっこり。

元プロレスラーの武藤敬司がシソンヌ、錦鯉・長谷川、トム・ブラウン みちお、四千頭身・都築のコントに参戦。先生に扮するシソンヌに、生徒たちがあることを相談する。困った先生たちが向かった先には…。

RADIO BERRY FM栃木の公開放送にチョコレートプラネットが出演中。しかしブースの中でスタッフたち(とにかく明るい安村、マヂカルラブリー・野田)がまさかの事態に…。

「なりきりの壁を越えろ! おもしろ新春ディナーショー」では、宴会場で壁芸人たちが豪華有名人になりきりネタを披露。

ガクテンソク、蛙亭、さや香、ジャングルポケット、エルフ・はるは、あるテーマの“カリスマ”に扮してパラパラダンスを披露。有吉や芸人たちが「だれだれ!?」と興味津々に。

どぶろっく、U字工事・益子、マヂカルラブリー・村上、ハナコ・岡部、菊田は、今年もスポーツ界の話題を席捲したドジャースのユニフォームを着て登場。ドジャースの選手たちになりきって大谷翔平へのある思いを歌い上げる。

そして、このディナーショーの中で、まさかの結婚発表があり、会場が騒然。果たして誰の発表なのか。

