日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』(毎週水曜19:00～)から生まれた「京佳お嬢様と奥田執事」が映画化することが、10日に放送された同番組で発表された。番組10周年記念特別企画として、1月16日から『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』と同時上映される。

今年1月に「男女即興ユニット」で生まれたぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃとガクテンソク・奥田の「京佳お嬢様と奥田執事」は、放送直後から謎の大バズリを見せ、これまでショートドラマ、CM、漫画化、小説化とメディアミックス展開されてきた。

その集大成としてついに2人が銀幕デビュー。物語の舞台はフランス・パリで、映画『京佳お嬢様と奥田執事～京佳お嬢様パリへ行く～』と題して上映される。

ストーリー

「奥田！京佳パリに住むことにする！」

京佳お嬢様史上空前のワガママが炸裂！

花の都パリを舞台に執事奥田が振り回される…