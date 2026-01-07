盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎が昨年12月22日、公式YouTubeチャンネル『濱田祐太郎 Official』を更新。『M-1グランプリ2025』の決勝戦を振り返った。

「これを待ってた! みたいな感じがすごいよかった」

昨年12月21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された同大会。オープニングでは、2023年、2024年と史上初の2連覇を果たした令和ロマンも登場したが、濱田は、「やっぱよかったのが、くるまが最初あいさつしたときに、おや? って多分みんななった」と観客の胸の内を想像。続けて、「そのあとすぐに、くるまが、“ちょっとお笑いから離れてる時期が長かったんで”って言ったときの、みんなの“これぞ!”みたいな。“これを待ってた!”みたいな感じがすごいよかった」と場の空気を変えた高比良くるまを称した。

また、濱田は、令和ロマンが大会の感想を求められたシーンについても言及。「くるまが、“どうですか? 松井ギャンブルゴリラさん”って。相方に話を振ったときに、“ギャンブルはお前やから、ややこしいねん!”って。その流れになったとき、お客さんのモヤモヤしてたことが一瞬にして解消された」と分析。「会場もそうやし、テレビの前の人全員がモヤモヤしてたものが、そこで全部解消された感じがすごいよかった」と話し、「あの瞬間、最高やったね。これぞお笑い! って感じがしてよかったな」としみじみ回顧していた。