盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎が昨年12月22日、公式YouTubeチャンネル『濱田祐太郎 Official』を更新。『M-1グランプリ2025』の決勝戦を振り返った。
「これを待ってた! みたいな感じがすごいよかった」
昨年12月21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された同大会。オープニングでは、2023年、2024年と史上初の2連覇を果たした令和ロマンも登場したが、濱田は、「やっぱよかったのが、くるまが最初あいさつしたときに、おや? って多分みんななった」と観客の胸の内を想像。続けて、「そのあとすぐに、くるまが、“ちょっとお笑いから離れてる時期が長かったんで”って言ったときの、みんなの“これぞ!”みたいな。“これを待ってた!”みたいな感じがすごいよかった」と場の空気を変えた高比良くるまを称した。
また、濱田は、令和ロマンが大会の感想を求められたシーンについても言及。「くるまが、“どうですか? 松井ギャンブルゴリラさん”って。相方に話を振ったときに、“ギャンブルはお前やから、ややこしいねん!”って。その流れになったとき、お客さんのモヤモヤしてたことが一瞬にして解消された」と分析。「会場もそうやし、テレビの前の人全員がモヤモヤしてたものが、そこで全部解消された感じがすごいよかった」と話し、「あの瞬間、最高やったね。これぞお笑い! って感じがしてよかったな」としみじみ回顧していた。
【編集部MEMO】
濱田祐太郎は、2021年に公式YouTubeチャンネル『濱田祐太郎 Official』を開設。これまで900本以上の動画を公開し、「水曜日のダウンタウン(サイレントクロちゃん)でドッキリの仕掛け人をやった感想を目の見えない芸人 濱田祐太郎が語り尽くす！」は55万再生、「障害を個性というのはとっても冷たいことだと思う！」は45万再生、「クレーンゲームでカービィのぬいぐるみを1発ゲットする目の見えない濱田祐太郎！」は34万再生を記録している。