白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ「マンガPark」では、2025年に「マンガPark」で盛り上がった作品を「マンガParkアワード2025」として3部門に分けて発表。第2弾となる「次代を担う！Parkオリジナル新連載作品！TOP10」では、2025年に連載がスタートし、読者の関心を集めた注目のオリジナル作品TOP10 が集結する。

上位にランクインした作品を期間内に読むと、期限付きボーナスコインをGETできるキャンペーンも実施される。

【マンガPark アワード 2025】第2弾『次代を担う！Parkオリジナル新連載作品！TOP10』

コインGETキャンペーン期間：2026年1月5日(月)～2026年1月18日(日)

■『寡黙な将軍閣下様は魔力ゼロの嫁が好きすぎる～なぜか旦那様の心の声が聞こえます!?～』(ネーム原作：猶本三羽、作画：海野電球)

魔力の強さが全てを決める金蘭国。美春(メイシュン)は魔力ゼロに生まれてしまい、いじわるな姉に虐げられる日々を送っていた。しかし、成人の儀「暁星の儀式」で見出だされ、鬼将軍・劉(リュウ)に嫁ぐことに……！しかも劉は何故か美春を溺愛していて……？

【5チャプター読むと3ボーナスコインGET！】

■『魔導書令嬢～伝説の魔導書を修復したら最強の精霊が味方になりました(クールな王弟殿下がなぜかいつもそばにいます)～』(原作：糸加、作画：白藤圭)

父親や兄弟、使用人にさえ疎んじられる伯爵令嬢ジェーン。ある日叔母の勧めで「古書修復士」として宮廷の「修復棟」で働き始めることに。修復棟の管理を任されるのは、王弟レイモンド殿下。次第に2人は惹かれ合っていき……。

【5チャプター読むと3ボーナスコインGET！】

■『年下アイドル君はわがままで嫉妬深い』(衣田ぬぬ)

アイドルグループとしてデビューが決まった美波絃(みなみいと)には、敏感体質という秘密があった。しかし同じグループのちょっと生意気な後輩、高辻朱音(たかつじあかね)にその秘密がバレてしまい──!?ビジュアル最強男子のエロきゅんアイドルBL開幕(ハート)

【5チャプター読むと3ボーナスコインGET！】

■『婚約者がヤンデレになる前に私がヤンデレになれば生存率爆上がり説』(漫画：夕槻ちや、原作：海野くらげ)

ある日、18禁乙女ゲームの悪役令嬢に転生していることに気づいたフィアルカ。将来、婚約者であり攻略対象であるヤンデレ王子・エルネスト様に「ヒロインとの恋に邪魔」というだけの理由で殺される未来が待っているキャラで……!?死亡ルート回避のため嫌われる計画を実行することに。しかし、エルネスト様の様子がおかしくて……？

【5チャプター読むと3ボーナスコインGET！】

■『むずむずさせないで』(松下リサ)

名門男子校に通う御曹司・白川院冬華(しらかわいん とうか)は、陥没乳首というコンプレックスに悩まされていた。ある日、ひょんなことから同級生の蛇塚雷(へびづからい)にその秘密を知られて……？ハイスぺいじわる攻め×乳首よわよわ受けの、コンプレックスラブ！

【5チャプター読むと3ボーナスコインGET！】

■『出来損ないの魔女は獅子公爵と蜜婚する』(水谷京子)

国防のために魔女と騎士が結婚する世界。出来損ないゆえに誰にも選ばれない魔女・エレナは、ある日、絶大な魔力を持つ帝国最強の騎士・政孝と出会う。「想い」が恋と魔力を覚醒させ、やがて溺愛へとつながる物語。水谷京子が新たに挑む、溺愛ロマンティックファンタジー！

■『森に捨てられ令嬢は無慈悲な公爵に餌付けされる 庇護欲に目覚めた旦那様に溺愛されています』(原作：柚原テイル、作画：宝生奈々)

精霊が見える伯爵令嬢のレーナは、母シャーリーに大切に育てられていた。最愛の母が亡くなってから生活は一変、後妻のリンジーと連れ子のアイリスに虐待を受けることに……。ある日ランデル子爵家に近づこうと企んだリンジーとアイリスに崖から落とされてしまい……。

■『君だけの悪い子にして？』(央崎壱)

誰もが認める優等生である宮麗葵は、皆が恐れる不良の白金瑞稀が女子とイチャイチャ(？)している場面に遭遇してしまう。しかも覗いていたことがバレて、白金から迫られてしまい！？強引だけどどこか優しい白金の命令に、なぜか抗えなくて──？不良×優等生のぴゅあエロ背徳BL開幕(ハート)

■『寝取られアンジェニカと鬼畜伯爵』(漫画：木ノ枝純、原作：三毛猫 寅次)

義理の妹に婚約者を寝取られた長女のアンジェニカ。義妹のベロニカがアンジェニカの婚約者のゲイルズとの子供を身籠ったことで、婚約を解消してベロニカの婚約者である鬼畜伯爵の所に行くように言われる。そして何人もの令嬢が逃げ出すと噂の、鬼畜伯爵と対面したアンジェニカは……！？

■『最強ヤクザの落とし方』(下瀬川ひなる)

ヤクザの御曹司が、22歳年上の“最強”に恋をした──。塔野組組長の孫で14歳のロクは、桜目会若頭の柏原に熱烈な片想いをしている。組長襲名の儀で女性と婚約させられかけたとき、その場で柏原への想いを宣言して…!?激メロ強気美少年×クールな不憫系30代、年の差×溺愛ヤクザBL(ハート)

