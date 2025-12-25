歴代30作品以上が実際にアニメ化された「アニメ化してほしいマンガランキング 2026」の《本投票》がスタート。全48作品がノミネートされている。

「アニメ化してほしいマンガランキング」は、これまでに販売されたマンガ単行本、または連載中の作品の中から “アニメ化してほしいと思うマンガ”や“多くの人に見てほしいと思う作品”が一般投票によって選出される「AnimeJapan」の恒例企画。

アニメ・漫画好きからは通称《アニラン》の名で親しまれる本企画は、知る人ぞ知る隠れた名作から話題作まで、毎年幅広い作品がノミネートされ、過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋のひとりごと』、『【推しの子】』などが上位にランクインしている。

ノミネート作品の募集を経て、『ウソツキ！ゴクオーくん』『サンキューピッチ』『ディノサン』など全48作品のノミネートが決定し、本投票がスタート。本投票は2026年1月30日(金)までとなっている。

なお、TOP10作品の発表は、2026年3月4日(水)に開催される「アニメ化してほしいマンガランキング2026 授賞式」にて行われ、TOP10に輝いた作品は表彰に加え、AnimeJapan 2026会場内でのPR展示や受賞PVの上映が贈呈される。各詳細は公式サイトにて。