NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、2025年12月27日(土)よりコミックシーモア公式Xアカウントをフォローして対象の投稿をリポストすると人気コミックのキャラクターが描かれたカードが毎日、日替わりで届く「＃シーモアお年玉くじ」キャンペーンを開催する。

サイン入りレアカードも当たる＃シーモアお年玉くじ

コミックシーモアX公式アカウントをフォローして対象の投稿をリポストすると、全44種類の中からランダムで人気コミックのキャラクターが描かれたキャラクターカードが届く。キャラクターカードにはシリアルコードがついており、後日抽選で100名にシーモアポイント10,000ptはプレゼントされる。参加可能回数は対象の投稿1つにつき1回まで、最大10回の参加が可能となっている。さらに、今回はシリアルコードが2つ入っているキラキラレアカードや『コレットは死ぬことにした』幸村アルト氏と『鬼の花嫁』富樫じゅん氏、クレハ氏のサイン入りレアカードも含まれている。各詳細はキャンペーンページ(12/27開設予定)にて。

■キャンペーン参加方法

1) コミックシーモア【公式】X(＠comic_cmoa)をフォロー

2) 対象のキャンペーン投稿をリポスト

■キャンペーン概要

キャンペーンに参加すると抽選で100名にシーモアポイント10,000ptをプレゼント。当選についてはキャンペーンページで発表したうえで、当選者へはDMでも告知される。

※当選発表は2026年1月20日(火)を予定。

■キャンペーン期間

2025 年12月27日(土)10：00～2026年1月5日(月)23：59

※キャンペーン期間は予告なく変更となることがある。

■人気キャラクターカードについて

キャラクターカードは全部で44種類。今回はイラスト違いの“キラキラレアカード”も新登場。レアカードにはシリアルコードが2つ記載されており、通常カードの2倍の当選確率に。対象のキャラクターカードは、人気アニメ『名探偵コナン』(青山剛昌)、『桃源暗鬼』(漆原侑来)や、実写映画化が発表された『鬼の花嫁』(富樫じゅん、クレハ)など、人気作品が盛りだくさん。どのキャラクターのカードが届くかはランダムとなる。

全巻無料キャンペーン

12月31日(水)～1月3日(土)の4日間限定、1作品ずつ日替わりで24時間限定全巻無料。さらに、対象作品に使える30％OFFクーポンも実施される。

■期間

2025年12月31日(水)00：00～2026年1月3日(土)23：59

■キャンペーン内容

・1日1作品全巻無料(全4作品)

・対象作品に使用できる30%OFFクーポン

「全巻無料作品」は下記の通り。

対象作品が無料＆おトクに読めるクーポンキャンペーンも同時開催

期間中、キャラクターカードに掲載されている全38作品が無料で楽しめるキャンペーンを実施(最大27巻無料)。さらに、同作品に使える3冊10％OFFで読めるクーポンキャンペーンも実施される。無料巻数は作品によって異なる。