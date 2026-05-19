ドリコムは、女性向けコミックレーベル「DREコミックスF」より刊行中の人気作品『婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。』(漫画／あおいれびん、原作／櫻井みこと、キャラクター原案／黒裄)、シリーズ累計100万部を突破したことを発表した。

これを記念し、2026年5月18日(月)よりJR池袋駅にて大型パノラマ広告を掲出。さらに、池袋エリアを含む応援書店にて「祝100万部！『婚かけ』溺愛感謝祭」を開催するほか、各電子ストアにてコミックス第1巻の無料公開、既刊割引などお得なキャンペーンを実施する。

JR池袋駅に「溺愛」と「ざまぁ」が詰まった大型広告が登場！

『婚かけ』シリーズ累計100万部突破を記念し、JR池袋駅の改札外通路「オレンジロード」にて、大型パノラマ広告が公開中となっている。

本作の魅力である主人公アメリアと王子サルジュが互いに惹かれ合う「溺愛」シーンとともに、元婚約者による「身勝手なセリフ」を対比させた、コントラストの際立つデザインを展開。美麗なイラストを間近で感じることができる。

掲出期間：2026年5月18日(月)～5月24日(日)

掲出場所：JR池袋駅 改札外 オレンジロード沿い

全国の応援書店で「祝100万部！『婚かけ』溺愛感謝祭」を開催！購入者限定しおりプレゼント

応援書店では「祝100万部！『婚かけ』溺愛感謝祭」を開催。コミックス第1巻〜5巻を対象として、購入者には1冊購入するごとに特製しおり1枚がプレゼントされる。店頭では著者サイン色紙、貴重な複製原稿の展示など、作品の魅力を存分に感じてることができる展開も用意される。

【開催日時】2026年5月20日(水)〜

※開始日・配布方法は各書店により異なる。なくなり次第終了。

【開催店舗】

＜東京都＞

・アニメイト池袋本店

・紀伊國屋書店 池袋店

・くまざわ書店 池袋店

・くまざわ書店 サンシャインシティアルパ店

・三省堂書店 池袋本店

・ジュンク堂書店 池袋本店

＜岩手県＞

・ エムズエクスポ 盛岡店

＜福島県＞

・みどり書房 桑野店

＜愛知県＞

・ブックセンター 名豊刈谷店

＜大阪府＞

・ アニメイト 梅田

＜愛媛県＞

・TSUTAYA BOOKSTORE エミフルMASAKI

＜ 香川県＞

・TSUTAYA 丸亀郡家店

※展示内容は店舗により異なる。

※特典しおりは先着順のためなくなり次第終了となる。

第1巻まるごと無料公開！コミックシーモアでは最大70%オフのお得なキャンペーンも

最新第5巻の発売(5月20日)を記念し、ドリコム公式WEBマンガサイト「ドリコミ＋」では第1巻を無料公開。さらに、「コミックシーモア」をはじめ各電子書店で、2巻以降の割引を含むお得なキャンペーンが実施される。

1. 「ドリコミ＋」にて第1巻を無料公開

実施期間：2026年5月18日(月)～2026年6月2日(火)

2. 「コミックシーモア」にて割引フェアを開催

コミックシーモアにて最大70％オフのお得なキャンペーンを実施。

実施期間：2026年5月20日(水)～2026年6月2日(火)

【キャンペーン内容】

第1巻： 無料公開

第2巻： 70％OFF

第3巻： 50％OFF

第4巻： 30％OFF

そのほかのストアでも割引フェアを開催。キャンペーン内容の詳細は各電子ストアにて。

描き下ろしイラスト入り！ サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーン開催

100万部突破を記念して、「ドリコミ＋編集部」公式Xアカウント(＠DREcomics)にて、豪華プレゼントキャンペーンが開催される。

賞品：あおいれびん 描き下ろしイラスト入りサイン色紙(抽選で3名)

応募方法：

1. ＠DREcomicsをフォロー

2. 対象ポストをリポスト

対象期間：5月18日(月)18:00頃～5月25日(月)12:00

■『婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。5』

漫画／あおいれびん、原作／櫻井みこと

キャラクター原案／黒裄

定価／847円(本体770円＋税)

判型／B6判

レーベル／DREコミックスF

発行／ドリコム

離れたくない気持ちは、同じ──

新章開幕！傷心から始まる溺愛ラブロマンス第5巻！

【君の代わりは誰にも出来ない】

【そして何よりも、私の最愛の人なのだから】

困難を乗り越え、晴れてサルジュと婚約したアメリア。

サルジュの婚約者としての初めての公務は、第二王子エストの婚約者であり、魔法学園に留学予定のジャナキ王国の王女クロエを迎えに行くことだった。

王家のために、そしてサルジュにふさわしい自分になるために──

不慣れな外交に戸惑いながらも精一杯の努力を誓うアメリアだったが、異国の地では思いもよらない出来事が待ち受けていて……!?

隠れ一途な天才王子×努力家の嫌われ令嬢が贈る、傷心から始まる溺愛ラブロマンス第5巻！

◆描き下ろし特別短編10ページも収録！◆

【店舗特典情報】

・アニメイト

描き下ろしB6サイズビジュアルボード

・TSUTAYA

描き下ろしイラストカード

・電子特典

描き下ろしマンガ1P『オトメ心』