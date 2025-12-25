パイ インターナショナルは、2026年1月23日(金)に書籍『星旅少年 6』(著：坂月さかな)を刊行する。

「トビアスの木」の毒によってほとんどの住民が眠ってしまった「まどろみの星」。これは「まどろみの星」を旅して、残された文化を記憶・保存するプラネタリウム・ゴースト・トラベル社(通称PGT社)の星旅人(ほしたびびと)・登録ナンバー303の物語。

「君に聞いてほしいことがあるんだ」。 向き合うことから逃げていた気持ちを、505に伝えることを決めた303。一方、505も303に伝えなくてはならないことがあった。「寂しさ」とは「愛しさ」とは──ファン必読のエピソード「夜と星」他6編に加え巻末に描き下ろし4コマを収録。購入特典など各詳細は公式サイトにて。

＜収録話＞

episode.30 導きの火

episode.31 夜と星

episode.32 移動古書店

episode.33 氷歌

episode.34 ハルシオンハープ

episode.35 のんびりふわふわ散歩

描き下ろし おまけ4コマ漫画

■『星旅少年』第6巻

仕様：A5判型(210mm×148mm)/ソフトカバー/256ページ(4C・4ページ／1C・252ページ)

価格：本体1,200円＋税

発売日：2026年1月23日(※電子版同時発売)

著者：坂月さかな

発行元：パイ インターナショナル