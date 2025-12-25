新潮社は漫画作品『ガールクラッシュ』のアニメ化決定を記念し、セブン-イレブン、ファミリーマート、ミニストップ、ローソンのコンビニ4社にてコンテンツプリント企画を実施する。

『ガールクラッシュ』は、タヤマ碧によるK-POPの世界で夢を追う少女たちを描いた漫画作品。シリーズ累計90万部を突破し、若い女性から圧倒的な支持を得ている本作が、このたびTBSほかにてTVアニメ化されることが決定した。

アニメ化決定を記念し、セブン-イレブン、ファミリーマート、ミニストップ、ローソンのコンビニエンスストア4社にて、期間限定のコンテンツプリント企画を実施。2025年12月24日(水)より全国の店舗で販売開始となっている。

【企画概要】

全国のコンビニ4社(セブン-イレブン、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン)店内マルチコピー機にて、ガールクラッシュのイラストが販売される。著者・タヤマ碧が本企画のために特別に描き下ろした限定イラストは、コンビニ4社それぞれで異なる4種類のビジュアルを用意。

また共通のラインナップとして、これまでに描き溜められた珠玉のカラーイラストや、作中名場面カットなどを多数収録。

【販売期間】

2025年12月24日(水)～2026年3月31日(火)

■『ガールクラッシュ』9巻(電子コミックス)

著者名：タヤマ碧

発売日：2025年12月9日(火)

定価：726円(税込)