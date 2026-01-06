森永製菓は1月6日、「チョコボール」のくちばし(開け口)にある"金"のエンゼル1枚、または"銀"のエンゼル5枚を集めて必ずもらえる「おもちゃのカンヅメ」から、新たなカンヅメ「金のキョロメダル缶」が登場し、1月下旬より発送を開始すると発表した。

おもちゃのカンヅメは、チョコボールが1967年に発売されて以来、59年にわたって実施されているキャンペーン。金・銀のエンゼルを当てて応募する仕組みで、中身はヒミツ(当てた人しか分からない)というワクワク感が好評を得ている。

今回のテーマは、金のエンゼルからくるチョコボールの楽しさを象徴する「金」。第57種類目となるおもちゃのカンヅメは、キダルトの注目を集めるメダルゲームに着目。老若男女の遊びゴコロをくすぐる金の"メダルゲーム"となって登場する。

金のキョロメダル缶は、クエックエックエ～♪でおなじみの「チョコボールのうた」を聴きながら、キョロちゃんをモチーフにしたメダルゲームにメダルを入れて楽しむことができる。メダルで押し出して獲得できるのはヒミツのおもちゃ。メダルゲームの楽しさと中身が気になるワクワク感を体験することができる。発送は1月下旬より開始する。また、今なら2025年に登場した「キョロクレーン缶」と2種類から好きな方を選ぶことができる。

金の招き猫キョロちゃんストラップが当たる

キョロちゃんの公式X(@morinaga_CB)をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで応募可能な「金の招き猫キョロちゃんストラップ当たる!」キャンペーンを1月7日より実施する。「縁起ものキョロちゃん」を"金"で復刻した限定品で、合計100個用意している。

復刻版!縁起ものキョロちゃんストラップが当たる

チョコボールを2箱購入したレシートで応募すると、2月3日から9月1日まで毎月抽選で合計960名に「復刻版!縁起ものキョロちゃんストラップ」が当たるキャンペーンを実施する。まねきねこ・だるま・ししまい・うちでのこづちの衣装を着た全4種類のキョロちゃんのうちいずれか1種がランダムで当たる。応募方法や対象商品等の詳細は、2月3日11時以降、特設サイトにて案内される。