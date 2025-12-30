ファミリーレストラン「ココス」は12月30日より、「今月のグルメ～1月～」を開催する。

「今月のグルメ～1月～」では、ミョウバン不使用のウニを使った贅沢なウニクリームパスタと海鮮丼が登場する。

「濃厚ウニの贅沢クリームパスタ」は、なめらかな口当たりで濃厚なミョウバン不使用のウニを贅沢にトッピングしたウニクリームパスタ。ウニクリームソースは、濃口醤油とたまり醤油の2種の醤油を使用することで、ウニの旨みを引き立てる奥深い味わいに仕上げられている。とびっこのプチプチとした食感や、大葉の爽やかな風味、刻み海苔の磯の香りが風味にアクセントを加えている。価格は1,419円。

また、「濃厚ウニの豪華四色丼」は、華やかな色合いが年始のお祝いにぴったりの豪華な海鮮丼。ミョウバン不使用の濃厚な風味のウニと、粗めにたたいたまぐろ、旨みのあるサーモン、プチプチ食感のとびっこが盛り付けられており、一緒に頬張れば、至福の味わいを楽しむことができる。みそ汁と季節の小鉢が付いて、1,859円。

さらに、濃厚なウニをお手軽に楽しみたい方向けに「ウニ小丼～みそ汁付き～」(869円)も用意されており、グランドメニューの和膳のご飯を+550円でウニ小丼に変更することも可能。

いずれも12月30日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。1月下旬(予定)まで販売される。