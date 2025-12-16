タレントの上沼恵美子と香取慎吾がMCを務めるフジテレビ系特番『星になったスターたち』が、きょう16日(19:00～)に放送される。

今年惜しまれつつ旅立たれたスターの「軌跡」と「人柄」をたどり、故人をしのぶ同番組。いしだあゆみさんについては、2006年に『西遊記』(フジテレビ系)で共演した香取は、母のようにそっと寄り添ってくれた言葉の数々を振り返り、「いしださんの優しさに、すごく胸を打たれました。あの作品を乗り越える力になった」と、当時の思いをしみじみと語る。

上沼は、いしださんが「第5回日本アカデミー賞」助演女優賞優秀賞を受賞した『駅 STATION』(1981年)で見せた繊細な芝居に触れ、「この方は、お芝居をするために生まれてきたんだな、と感動しました」と、その胸を打たれた名シーンを紹介する。

「ミスタープロ野球」と呼ばれ、日本野球界の発展に大きく貢献した長嶋茂雄さんの特集で、上沼が香取に「長嶋さんのような師匠はいるか」と問いかけると、香取は「欽ちゃん(萩本欽一)!」と即答。17歳の頃、レギュラー番組で共演した際、まだうまく話せなかった自身に対し、「慎吾に話してほしい時は、お前を見るから。俺と目が合ったら何でもいいから話しなさい」と声をかけてくれたという、心に残る思い出を語る。

1962年に吉永小百合とのデュエット曲「いつでも夢を」が260万枚の大ヒットを記録し、「第4回日本レコード大賞」を受賞した橋幸夫さんについて、所属事務所「夢グループ」の石田重廣社長は「言葉を素直に表現し、歌をすごく素直に歌える。聞いている側もとても気持ちよくなれる」と魅力を語る。

さらに、橋さんを支え続けてきた妻・真由美さんが、“夫・橋幸夫の知られざる晩年”をテレビ初告白。最期の時、橋さんは真由美さんへ“ある言葉”を残したという。その言葉について真由美さんは「私のことを最期まで心配してくれた」と胸の内を明かす。最後のステージを終えてから亡くなるまでの“最後の3カ月”に、橋さんがどのような思いで過ごしていたのか。その記憶が静かに語られる。

MCのコメントは、以下の通り。

上沼恵美子

――収録を終えて

「星になられた方々には、もうお会いできないと思うとさみしさがあります。だからこそ、この番組は本当に見る価値のある貴重な番組だと思います。初めて見る映像も多く、幸せな時間でした。人には必ず終わりがあるからこそ尊い…そのことを改めて感じ、毎日を大切に生きようと心が引き締まりました。そして、香取（慎吾）さんとも久しぶりにご一緒できて、とても楽しかったです。スターの皆さんとの共演映像を拝見し、若い頃から本当にすごいお仕事をされてきた方だと改めて驚かされました。しかも主役級の方ばかりで、本当に圧巻です。“役者魂”を持つ方と向き合えるのは、香取さんだからこそだと思いました」

――視聴者の皆さまへメッセージ

「今年、星になったスターの方々のかけがえのない貴重な映像が満載です。香取さんとの共演シーンもあり、“こんな若い頃があったんだ”“こういう歴史があったんだ”と改めて感じられるはずです。さすがフジテレビというラインナップで、他では見られない本当に“お値打ち映像”ばかり。きっと皆さんに存分に楽しんでいただけると思います」

香取慎吾

――収録を終えて

「共演させていただいた皆さんの映像がたくさん登場し、星になったスターの方々から、これまでどれほど多くの思いや宝物のような時間をいただいて生きてきたのかを改めて感じました。直接お会いした方だけでなく、番組や映画、音楽を通して触れさせてもらった皆さんの思いを胸に、僕らは今を生きているんだということを、この番組を通して強く実感しました。うれしさもある一方で、やはりもうお会いできないさみしさもあって…上沼さんと楽しくお話しながらも、その思いがどこかにありました。でも、それが“星になる”ということなのかもしれないと感じています。また、いしだあゆみさんとは『西遊記』でご一緒しました。作品はコメディー要素が多いのですが、当時の自分と重なる部分もあって、突っ張っていないと生きていけない孫悟空のような、不安や迷いも抱えていた時期でした。そんな中でいしださんの存在は、役としても人としても、僕を支えてくださっていたと改めて思い出しました。今日その時間を再び心に呼び起こすことができ、“また明日から頑張ろう”と思えました」

――視聴者の皆さまへメッセージ

「スターが星になってしまったさみしさはありますが、この１年の間に皆さんも多くの思いを抱えてこられたと思います。そんな中で、スターたちが輝いていた姿、そして星になった後も放ち続ける輝きを一堂にご覧いただけるこの時間は、きっと歴史に残るものになるはずです。ぜひ楽しみにしていてください」

【編集部MEMO】

昨年の同番組では、中尾彬さん、TARAKOさん、西田敏行さん、曙太郎さん、中山美穂さん、小倉智昭さん、小金沢昇司さん、ピーコさんを振り返った。

