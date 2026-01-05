この中に「浮気調査の名探偵」が　実は元ピアニストでコロナ禍に探偵へ転身

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#101が、4日に配信された。

「この美女は何者!? 美女ストラックアウト」

番組では、「この美女は何者!? 美女ストラックアウト」と題し、9名の美女の見た目からは想像できない正体を見破るクイズバトルを開催。

1～9の名札を付けた女性たちについて、「浮気調査の名探偵」「かわいすぎる男の娘」「電撃ネットワークの現役メンバー」「フッくんこと布川敏和さんの姪」「ギャンブルで借金300万円を抱える女性」「寿司200貫を完食する大食い女性」「中森明菜さんの大ファン」「売れっ子キャバ嬢兼キックボクサー」「爬虫類80匹と同居する女性」のいずれかを当てていく。

見た目だけで判断するのは至難の業であることから、スタジオのななにーメンバーは美女9名にあれこれ質問。すると1番の名札を付けたかんなさんは「お金を借りるとき、どうやって頼む?」という質問に「絶対倍にして返すから、一旦貸してもらっていい?」、「爬虫類の魅力は？」という質問には「歯を磨いたことがないのに、食事のときは口の中がめちゃくちゃきれいなんですよ……」と、機転の利いた回答を連発。

香取慎吾も思わず「かんな、やべえな!」と声を上げる。さらに、浮気男性の見抜き方について、かんなさんが「とにかく優しくて、携帯を裏返しに置く人」と答えると、そのリアルな回答にみちょぱは「過去に結構浮気されてるんだ……」と同情した。

「浮気調査の名探偵」であることが判明

そして、9名の女性の正体が発表され、かんなさんは「浮気調査の名探偵」であることが判明。かんなさんを「ごまかしきれないクズ感がある」と評していたりんたろー。(EXIT)は、「浮気調査の人だから、(クイズ中)何にでもなれたってことですよね」と納得の様子を見せる。

ここで、かんなさんが探偵になった理由に迫ることに。これまで200件以上の浮気調査を担当してきたかんなさんだが、実は元ピアニスト。「コロナ禍でコンサートもレッスンもなくなったとき、知人が『探偵を始める』と言っていて、『私もやりたい』と思ったのがきっかけです」と語る。

天野ひろゆき(キャイ～ン)が「過去に浮気した、もしくはされた経験があったから探偵に?」と尋ねると、「いえ……『名探偵コナン』が好きだったからです」と即答し、スタジオを笑わせた。

【編集部MEMO】

1月11日の『ななにー 地下ABEMA』#102は、「スターに似すぎで話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP!」と題し、竹内涼真似のイケメン男性や、田中みな実似の美女など、マスク姿の男女5名が集結。今田美桜似の女性は「初めて行く居酒屋で『今田美桜さんのいとこですよね?』と言われた」と告白し、長瀬智也似の男性は「クラブ帰りのギャル15人くらいに『長瀬!』って呼ばれた」と驚きの体験を語る。果たして、マスクの下に隠された素顔とは。