1月で放送4年目に突入するフジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:50～)MCのハライチ(岩井勇気、澤部佑)と神田愛花が、意気込みを語った。

――『ぽかぽか』がスタートして丸３年、これまでで一番印象的だったことは？

岩井「何だろうなぁ」

神田「いっぱいありますよね」

澤部「ていうかもう、いろいろありすぎてね（笑）。でも僕はやっぱり、『ぽかぽかSUMMER FES』（※1）ですかね。２回やりましたけど、どちらも非常に印象に残ってます。もちろん通常の放送も毎回楽しいんですけども、イベントとなると、また格別の楽しさがあるんですよ。各曜日のスタッフが一致団結して、みんなで力を合わせて頑張ってる感じが、なんか学園祭みたいで。良い思い出ですね」

神田「FRUITS ZIPPERとも共演できましたもんね（笑）」

澤部「そう！うちの妻と娘もFRUITS ZIPPERの大ファンなので、父親としてポイントを稼げたっていう意味でも、良い思い出になりました（笑）」

岩井「良い思い出ってことで言えば、僕は、ルヴァンカップのPK対決（※2）が一番印象に残ってますね。国立競技場で、６万人くらいの観客の前でプレーするっていうのは、サッカー少年だった自分にとっては、まさに夢のような体験で。来年もぜひやらせていただきたいです」

澤部「今年は、僕と神田さんも応援に行かせてもらったんですけど、６万人の観客がこっちを見てるっていうのは、本当にすごい光景でしたよ」

岩井「そんな中、僕は２年連続でゴールを決めることができたんで、本当によかったなと。去年か今年どっちか外してたら、たぶん今、PK対決の話はしてないと思います（笑）」

神田「しかも今年のPK対決って、ハライチさんの単独ライブ＜2025年11月１日（土）、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された「ハライチライブ『！』」＞の当日だったんですよ。６万人のお客さんの前でボールを蹴って、そのテンションのまま、お笑いの舞台に立って…」

澤部「たまたまなんですけどね。でも確かに、すごい１日でした」

岩井「不思議だったのは、当日国立競技場で販売していたJリーグと『ぽかぽか』のコラボグッズが爆売れしたっていうね」

神田「そうそう。Tシャツもタオルも、全部完売したって聞きましたよ。一瞬で売れちゃったって」

岩井「これに関しては、本当に全く意味がわからない（笑）。『ぽかぽか』３年の歴史上、一番の謎かもしれません（笑）」

澤部「結局のところ、Jリーグの力だと思いますけどね」

岩井「でも、『ぽかぽか』のグッズは売れるってことなんじゃないの？４年目を機に、どんどん量産していこうよ」

澤部「いやいや、“『ぽかぽか』のみ”じゃダメなのよ。常に何かとコラボさせないと」

神田「（笑）。私は、具体的な思い出というよりも、最近強く感じていることがあって。『ぽかぽか』は、ありがたいことに毎回、会場の外にたくさんのお客さんが観覧に集まってくださるんですけど、祝日や夏休みに来てくれるお子さんの人数がだんだん増えてきている気がするんです。そう考えると、『ぽかぽか』は今や、お父さん・お母さんにとって“子どもと一緒に見たい番組”になってきているのかなと。だとしたら、すごくうれしいことだなと思います」

澤部「なるほど。それは、３年間続けてきたからこそ、なのかもしれませんね」

神田「でも実際、知り合いのお子さんに聞くと、学校で『ぽかぽか』の話題が出ることは全くないらしいです」

岩井・澤部「（笑）」

――他に、この３年で変化したことはありますか？

澤部「僕に関して言えば、良い意味で、どんどん力が抜けてきているっていうのはありますね（笑）。番組が始まった頃、ネットニュースなんかでは、よく“『ぽかぽか』は３年で終わる”って書かれてたんですよ。でも今回ついに、その説はつぶしたぞ、と（笑）。とうとう乗り越えたぞという気持ちがあるんで、あとはもうボーナスタイムと言いますかね（笑）、ここから先は楽しむだけ、という気がしていて。正直、明るい未来しか見えてないです（笑）」

岩井「僕は、神田さんに対するスタンスが変わってきているような気がしていて…」

神田「えっ、どういうことですか？」

岩井「『ぽかぽか』の生放送って、神田さんが何かを言ったとき、神田さん本人しか理解できてない、という場面がちょくちょくあるんですよね（笑）。レギュラーメンバーもゲストの皆さんも全員ポカンとなっちゃって、俺たちでさえ“何なんだ、今のは？”みたいな、何とも言えない空気が流れるんですけど」

神田「はい、確かにしょっちゅうありますね。申し訳ない（笑）」

岩井「いや、僕は最近、そういう時間を大事にしたいなと思ってるんです」

神田「アハハハ！」

岩井「だって、あの時間こそが『ぽかぽか』の真骨頂だから（笑）。滞りなく、よどみなく、ただ流れるように終わっていくのは面白くないですからね」

神田「ありがとうございます！（笑）」

澤部「僕は減らしてほしいですけどね、あの時間（笑）」

神田「なんで？ひどいよ～」

岩井「いや、俺も決して増やしたいとは思ってないのよ（笑）。発生したときに、大事に見守りたいっていうだけで」

神田「そうか…（笑）」

澤部「（笑）。いや僕もね、神田さんの言動がきっかけで、生放送が盛り上がるんだったらいいと思うんですよ。でも本当に、ただただ空虚な時間が流れるだけだから（笑）。怖くなっちゃうんですよ」

神田「私としては、ちゃんと考えた上で、思ったことを言ってるだけなので、自分の中では全部、理屈が通っているんです。それでも全く伝わらないことが多くて、逆にこっちが怖くなっちゃう…」

澤部「“なんでわかってくれないんだろう…怖っ！”ってなっちゃうの？」

神田「はい（笑）。だけど最近は、岩井さんがみんなに対して、“神田さんはこう思ってるんだよ”って補足してくださることが増えてきたんですよね。あと澤部さんも、ある時期から“うちの神田が”っていう表現を使ってくださるようになって。そういうときは、ハライチのお二人の友情に、私もちょっと入り込めたかなと思えて、うれしくなりますね」

岩井・澤部「（笑）」

神田「鉄壁ですからね、幼なじみの関係って。そこへ急に割り込もうとしたところで絶対に無理なんですけど。でも、こうして年月を経て、岩井さんも澤部さんもだんだん私のことを受け入れてくださるようになってきたことが、本当にうれしくて。お二人への感謝の気持ちで、夜ご飯がおいしくなりました（笑）」

澤部「それは何よりです！（笑）」

岩井「最高ですね（笑）」

――最後に、視聴者の皆様へメッセージをお願いします。

澤部「おかげさまで、『ぽかぽか』もこの３年で、たくさんの方に認知していただきまして。僕が面白いなと思うのは、その認知度と比例して、と言いますか、反比例して、と言いますか（笑）、どんどん意味を持たない番組になってきてるんです。出演者のわれわれですら、“何だコレ？”“何のためにやってるんだっけ？”と考えてしまうような（笑）、そんな企画が日を追うごとに増えてきていて。でもそれって、平日のお昼に生放送でお届けする番組としては、ある意味で理想的な形だと思うんですよね。“なんで笑っているのかわからないけど、とにかく笑っちゃう”という最強の番組をめざして、出演者・スタッフ一同、これからも精進してまいりますので、視聴者のみなさんも、なんとなく見て、なんとなく笑って、昼休みの時間を楽しく過ごしていただければなと思います」

神田「『ぽかぽか』も丸３年、これまで800回近く放送しているんですけど＜※2026年１月５日（月）に第766回を放送＞、マンネリ化することが全くないんですよ。それはなぜかというと、スタッフのみなさんが新しい企画を一生懸命考えてくださって、私たちも毎日、特番に出演するような気持ちで臨むことができているからかなと。ですから視聴者のみなさんも、新鮮な気持ちで『ぽかぽか』を楽しんでいただきたいなと思います。ぜひ、自分の好きなコーナーを見つけていただきたいですね。逆に、この企画は好きじゃないなっていうのがあっても全然構わないので、みなさんの日々の生活に彩りを添えられるような番組をお届けできたらと思っています。４年目も、よろしくお願いします！」

岩井「僕はですね、前々から『ぽかぽか』は４年目で一番頑張ろうと決めてたんで…」

澤部「『ぽかぽか』が始まる前から、“４年目頑張るぞ”って思ってたの？ピンポイントで？」

岩井「はい。ですから、みなさんにはぜひ、“４年目の岩井”に注目してほしいなと。やっぱり、ずっと言われてきたんでね…」

澤部「誰に？何を？」

岩井「４年目はちゃんとやった方がいいよって、ずっと言われ続けてきましたから。４年目が一番大事だっていうのは、学会でも言われてることですからね」

神田「学会が言うなら間違いないですね（笑）」

岩井「とにかく、４年目を見てほしいです、逆に、５年目はもう見なくていい」

澤部「（笑）。いやいやいや、４年目も５年目も、10年目も20年目も、ずーっと見てもらわないと！」

(※1)…2023年と2024年、東京・お台場フジテレビで行われた夏の大型イベント『お台場冒険王』の一環として、番組ゆかりのアーティストが多数出演する音楽イベント『ぽかぽかSUMMER FES』を開催。2023年８月13日（日）に開催された第１回は、OWV、丘みどり、キュウソネコカミ、綱啓永、加藤大悟with DBS、純烈、SHOW-WA＆MATSURI、OCTPATH、チャラン・ポ・ランタン（※出演順）、2024年８月10日（土）開催の第２回は、OWV、FRUITS ZIPPER、花澤香菜、コロッケ、MATSURI、SHOW-WA、OCTPATH、一青窈、チャラン・ポ・ランタン（※出演順）が登場し、熱いパフォーマンスを繰り広げた。ハライチと神田は、第１回、第２回いずれも各ステージのMCを務めたほか、アーティストとのスペシャルコラボにも挑戦。第２回では、澤部がFRUITS ZIPPERのステージに登場し、ダンスで共演を果たした。

(※2)…2024年と2025年、東京・国立競技場で行われた「JリーグYBCルヴァンカップ決勝」のハーフタイムで、岩井、金曜レギュラー・児嶋一哉、月曜レギュラー・松田元太の３人からなる「ぽかぽかJAPAN」と「ＪリーグレジェンドOBチーム」のPK対決を実施。2024年11月２日（土）の「2024 JリーグYBCルヴァンカップ決勝」では、中澤佑二、鈴木隆行、松井大輔の３人と対決し、なんと３対３のドローに持ち込み、翌2025年11月１日（土）の「2025 JリーグYBCルヴァンカップ決勝」では、福田正博、鈴木隆行、松井大輔の３人を相手に、今度は２対２のドローに。岩井と松田は２年連続で見事ゴールを決め、国立競技場に集まった６万人の観衆から大きな喝采を浴びた。

【編集部MEMO】

ネットニュースではたびたび打ち切り説が流される『ぽかぽか』総合演出の田村優介氏は「視聴率は上がってきているので、番組開始以来、スタイルを変えていないんです」といい、個人視聴率の上昇を目指して、まずは昼の時間帯のボリュームゾーンである65歳以上の層を狙った結果、番組開始当初に比べて同層の個人視聴率が倍増するなど、その成果が徐々に出てきていると語っている。

