フジテレビの動画配信サービス・FODでは、26日～28日に開催される『全日本スピードスケート選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪最終選考会』の全競技を無料で生配信する。

今年で第93回を迎える全日本スピードスケート選手権大会は、日本スピードスケート界の日本一を決める、最高峰の戦い。北京オリンピックで数多くのメダルを獲得し、世界の舞台でも存在感を示し続ける日本スピードスケート界。その頂点を争う本大会が、27年前に清水宏保氏の金メダルに沸いた、長野市オリンピック記念アリーナ・エムウェーブで開催される。

さらに今年は、4年に一度の特別な大会。来年2月に行われるミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会として実施される。日本女子歴代最多7個の五輪メダルを誇るレジェンド・高木美帆を筆頭に、五輪2大会連続メダリストの佐藤綾乃、日本短距離界の新エース吉田雪乃など、実力者が集結する。

男子短距離勢も群雄割拠。北京五輪500m銅メダリストの森重航、日本記録保持者の新濱立也らによる、世界トップレベルのし烈な代表争いが繰り広げられる。

配信スケジュール

・12月26日（金）11時55分～16時37分 女子500m／男子5000m／女子3000m／男子500m

・12月27日（土）12時55分～15時35分 女子5000m／男子1500m／女子1000m

・12月28日（日）11時55分～18時30分 女子1500m／男子10000m／男子1000m／男女マススタートレース／代表発表会見

※スケジュールは予告なく変更になる場合あり

※FOD会員以外も無料で視聴可能

※見逃し配信は準備が整い次第、FODプレミアム会員のみ視聴可能