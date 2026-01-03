フジテレビのバラエティ特番『アベレー女 ～比べたがるオンナたち～』が、きょう3日(23:50～ ※関東地区ほか)に放送される。

timeleszの菊池風磨とハライチの澤部佑がMC初タッグを組むこの番組は、女性ゲスト(足立梨花、朝日奈央、大家志津香、池田美優、ぱーてぃーちゃん・信子、松井玲奈)とご意見番的ゲスト(YOU)が、日常で“つい誰かと比べてしまう瞬間”をテーマに、番組で独自調査した気になる様々な“平均値＝アベレージ”をもとに、結果を予想しながら、世の平均より上か下かで赤裸々トークを展開。「新婚女性」にまつわるアベレージでは、結婚式＆指輪の価格、夫への秘密、家事の分担割合、夫婦のお財布事情など、気になってもなかなか聞けないような様々な平均値や情報を公開する。

MCのコメントは、以下の通り。

――今回の収録を終えて

菊池「もう興奮しましたね。いろいろな“生きた情報”をたくさん聞けましたし、さまざまな方に見てほしいですね。放送は１月３日、23時50分からです。お正月で夜更かししていると思うので、ぜひそのお供にしてもらえたらなと思います」

澤部「いろいろ勉強になりますよね。既婚チームは、基本的に他と比べることがあまりないので、新たな情報を知れるのも面白かったです。パートナーに隠れて、一人でこっそりお酒を飲みながら見るのも良し、二人で見て話し合うのも良し。いろんな楽しみ方ができる番組になっています。ぜひ気軽に楽しんでいただけたらうれしいです」

――“つい自分と他人を比べてしまう”瞬間にちなんで… デートの支払いはどうされますか？

澤部「出したいっすかね。カッコはつけたくなっちゃうかなって。どんな時も全部です。妻にもそうですね」

菊池「僕も出したいですよね。基本かっこつけたがりなんで」

澤部「もう全部？何代も？遊園地アトラクション代とかも」

菊池「全部ですね。そのために、交通系ICカードに最高額の2万円をチャージしているんですから（笑）」

澤部「例えば映画で、ポップコーンとか買ってる時に相手が“いい、ここは私が”って 言ってくるじゃないですか。それでも、そこはスマートに？」

菊池「はい、“一旦ね”って言って」

澤部「言うの？相手に“俺交通系ICカードに2万入ってるから”って」

菊池「言いますね。“ビックリしないで聞いて”って耳元で」

澤部「ダサい（笑）」

菊池「みんな膝から崩れ落ちますね（笑）」

――今回の結果で驚いたことは？ 今後知りたいアベレージは？

菊池「結婚式の費用ですね。相場が全然分かってなかったので」

澤部「高かった？」

菊池「高いです」

澤部「風磨くんが結婚式やるときはもっとかかると思うけどね」

菊池「僕はちっちゃくやりたいです」

澤部「それはそれでいいと思います（笑）僕は、奥さんが１週間で旦那さんにイラッとする回数ですね。もっと多いと思っていたので、ちょっとホッとしました。今日は機嫌よく家に帰れそうです（笑）。その回数をより減らすのを目標に、今後は」

菊池「あと、今回新婚だったので、逆に10年経った人とか、長年結婚している方の話も聞いてみたいですね。全然違うと思うので」

澤部「離婚経験のある方に聞いてみたいです。どのタイミングで離婚を考え始めたのか。僕 はいつ捨てられるのか不安なので、対策したいですね（笑）。今回の収録でも反省点がいくつかあったり･･･」

菊池「ということで、続編もぜひやりたいです。こんなに楽しくて勉強になる番組、なかなかないので。勉強させてください。ただ、澤部さんが忙しすぎるからな」

澤部「それは、あなたがよ！（笑）」

【編集部MEMO】

澤部佑は25年12月1日放送の『timeleszファミリア』(日本テレビ)にゲスト出演し、菊池風磨は24年2月放送の『ぽかぽか』(フジテレビ)にゲスト出演するなど、たびたび共演経験はあるものの、MCタッグを組むのは今回が初となる。

(C)日テレ