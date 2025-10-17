きょう17日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00～)では、中沢元紀と澤部佑(ハライチ)がゲスト出演する。

オープニングでは、アリタ哲平(有田哲平)が先日、『全力!脱力タイムズ』のレギュラー陣で、ハライチと神田愛花がMCを務める『ぽかぽか』に出演した際に気になったことがあると切り出す。それは「澤部が手を抜いているのでは?」という疑惑。実際に『ぽかぽか』に出演したメンバーからは「冷めた表情をしているときがあった」や「目が笑っていない」などの意見が上がったため、今回は、澤部は本当に『ぽかぽか』を流してやっているのかを徹底検証していく。

アリタは「『ぽかぽか』を一生懸命やっていないのでは? という疑惑があるのですが、中沢さんどう思われますか?」と中沢に質問。すると、中沢は「僕は澤部さんのことが好きで『ぽかぽか』もよく見ていますが、流していると感じたことは一切ない」と言い切る。だが、それは中沢が仕入れたある情報がもとになっていた…。

澤部が『ぽかぽか』で手を抜いている疑惑を検証するため、『ぽかぽか』に過去出演したことのあるゲストを別室に招き、そのときのエピソードを話してもらい、澤部がそれが誰なのかを当てることに。手を抜いていなければエピソードからそれが誰なのか分かるはずだという理論だ。

早速、別室にいるゲストにさまざまな質問を投げかけていく。『ぽかぽか』に出演した際の澤部の印象などを話していくが、考えを巡らせすぎた澤部は頭を抱えてしまう。また、あるゲストは「生放送中にすごいと思ったことは?」という問いに対して、「お客さんの前であんな大きなため息をつけるなんて余裕があるな」や「始まったらカンペをタイミングバッチリで読んでいました」などと明かし、澤部は戸惑いを隠せない。

そして、あるゲストが登場した際には「不倫相手が出てきたみたいな」「ドキドキしちゃって」と澤部が動揺。その後も思いもよらない展開の連続に困惑させられる。

有田哲平は『ネプリーグ』に出演した際、『全力!脱力タイムズ』チームが『ぽかぽか』チームに勝ったら『脱力タイムズ』で『ぽかぽか』を乗っ取ると条件を決め、見事勝利したことから、6月27日放送の『ぽかぽか』で両番組のコラボが実現。この回では、『ぽかぽか』の神田愛花と『脱力タイムズ』の齋藤孝氏が「アントニオ猪木選手権」で戦い、敗れた神田が悔し涙を流した。

