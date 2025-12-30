お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが22日、公式YouTubeチャンネル『霜降り明星せいやのイニミニチャンネル』を更新。『M-1グランプリ2025』ファイナリストの中で、“平場が強い”と思った芸人を明かした。

『M-1』“ネタ以外で面白かったシーン”

21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された同大会。せいやは、“ネタ以外で面白かったシーン”として、「川北の平場がずっと面白かった」と回顧。オープニングでは、真空ジェシカ・川北茂澄が「優勝 めぞん」と書かれた台本を見せるボケをしていたが、「中継が切れる1秒か、0.何秒でバッて映るんですけど。“ヤラセやんけ!”っていうボケが、ノーツッコミで終わっていく。あの切り替わりも面白かった」「ホンマにカメラさんが焦ったみたいな。触れられずに終わったんですけど。あそこはめっちゃ笑いました」と振り返った。

また、せいやは、めぞん・吉野おいなり君についても言及。「めちゃくちゃ賢い。平場のバランス力がめっちゃある人」と称し、「“まずは見てくれてありがとうございました!”みたいな。あれって、やっぱ平場が強い人がやるやつというか」「盛り上げるだけでもなくて、めちゃくちゃ勝負したボケでもなくて、ちょうどいい。絶対に大丈夫なバランス」と絶賛。「いい波動というか。ああいうの出せる人って、スベらない」と続け、「バランスがいいなってめっちゃ思いました。あの波動を出せるのは、平場が強い証拠」と熱弁していた。

視聴者からは、「空気を変える一言を言えるの確かに強いな」「吉野さん平場褒められててにっこり」「吉野ののありがとございましたはもはや泣けるまであるもんな～」などのコメントが寄せられている。