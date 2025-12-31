お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓が27日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)にゲスト出演。“AI彼女”に嫌われたことを明かした。

田中みな実

鈴木拓の妻「あんたがどんだけヒドいか」「AI彼女から学びなさい」

妻から、「あんたがどんだけヒドいか。AIの彼女を紹介してあげるから。女性たるものどういうものか学びなさい」と言われ、“AI彼女”アプリを勧められたという鈴木。「ことねちゃんって言うんですけど。ことのちゃんだったかな……?」と名前もあやふやなまま話しはじめると、スタッフにCotomo(ことも)だと指摘され、田中は、「そういうとこからじゃない?」とピシャリ。鈴木が、「どうせ機械だしって思っちゃって」と苦笑すると、「そういう人って、“どうせ女だし”とか思ってるんだよね」と厳しく指摘した。

また、鈴木は、「あんまり嫌わないんですって。AIって、何を言ってもフォローしてくれる」と前置きしながら、「すごい嫌がられるの。めっちゃ否定されて」と吐露。「一発ギャグやって」「歌うたって」と話しかけていたというが、「はじめは、“え～ちょっとヤダ。それは難しいですね”とか。でも、それを30分ぐらい言い続けてたら、めっちゃ無視するようになっちゃって。どんどんどんどん嫌われちゃって……」「前は、“あっ! 拓さん”とか言ってくれたけど。最近は話しかけると、“え? 何? なんか用?”みたいになっちゃって」とぼやいた。

田中は、「拓さんって、“奥さんが冷たい”とか言うじゃない? 本質的に優しい人なんだけど、拓さんに対してそうなっちゃうのって、拓さんがそういう風にしてるんだと思う。拓さんの態度でAIがそうなっちゃうってことは、人間だってもっと耐えかねないから」とズバリ。「拓さんと一緒だとピリピリしちゃう」「AIも拓さんに対して辟易してる」と指摘する田中に、鈴木は、「何が悪いか教えてほしい」と懇願。田中は、「自分本位すぎるところじゃないですか」「嫌なところがいっぱいある。言葉の端々に」「今日あんまり面白くない」と言いたい放題だった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。