西武鉄道は、小学校1～6年生の親子企画として、「池袋駅から特別列車に乗って小手指車両基地へ行こう! 車掌業務・鉄道のお仕事体験ツアー」を1月25日に開催すると発表した。「サステナ車両」8000系が池袋駅から小手指車両基地まで特別列車として運転される。

「サステナ車両」8000系による池袋駅から一般利用者を乗せての運転は初とのこと。イベント当日、9時から池袋駅西武南口改札(改札外)で受付を行い、9時20分に特別列車へ乗車。池袋駅を出発し、池袋線を走行した後、10時20分に小手指車両基地へ入線する。

小手指車両基地では、「サステナ車両」を使ったドア開閉や車内放送といった車掌業務の体験、洗車機による車両洗浄とデッキブラシを使った洗車体験、車両床下の見学など、鉄道の仕事を間近で体験できる企画を用意。線路を保守・点検・修繕するために使用する保線機械を間近で見学できるほか、写真撮影も行える。

帰りは12時30分に特別列車へ乗車。13時26分に池袋駅1番ホームへ到着した後、参加者限定同社オリジナルグッズのプレゼントを受け取り、順次解散となる。

参加対象は小学校1～6年生の子とその保護者(1組2名)。未就学児、中学生、高校生の参加は不可となる。募集人員は24組48名。参加費用は1組2万円。申込みは1月6日11時から1月18日23時59分まで、「西武線アプリ」の「イベント」タブから受け付ける。