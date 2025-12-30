東武鉄道は、2026年3月14日のダイヤ改正で、平日・土休日の9～10時台に春日部駅を発車する東武スカイツリーラインの上り急行・区間急行を増発(東京メトロ半蔵門線へ直通する準急の一部を種別変更)。これにより、春日部方面から都心方面の速達性が向上するという。

現在、東武スカイツリーラインの急行は曳舟～東武動物公園間で急行運転を行う東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線直通の種別、区間急行は北千住～東武動物公園間で急行運転を行う浅草駅発着の種別で、ほぼ終日にわたり運転されている。ただし、本数の少ない時間帯があり、春日部駅9～10時台発の上り急行・区間急行は平日に3本(9時台1本、10時台2本)、土休日に2本(9時台1本、10時台2本)のみ。一方で、同時間帯の準急は平日に9本(9時台5本、10時台4本)、土休日に8本(9時台3本、10時台5本)運転されている。

準急も急行と同様、東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線から直通しており、曳舟～新越谷間の停車駅も急行と同じ。新越谷駅から先、久喜・南栗橋方面は各駅に停車する種別となっている。2026年3月のダイヤ改正で、春日部駅9～10時台発の上り準急について、一部列車を急行に種別変更。ダイヤ改正後、平日・土休日ともに同時間帯の上り急行・区間急行を8本(9時台4本、10時台4本)に増便する。なお、準急から急行への種別変更を受けて、急行通過駅の利便性を確保するため、普通および区間準急を設定するとのこと。

東武スカイツリーライン緩行線の車両70000系

ダイヤ改正に合わせ、東武スカイツリーライン緩行線でワンマン運転も開始する。将来的な人材不足や労働環境の変化に対応し、持続的な輸送サービスを確立すべくワンマン運転を実施するとしており、緩行線の北千住～北越谷間を走る普通が対象となる。