東武鉄道は、2026年3月14日のダイヤ改正で、浅草～鬼怒川温泉間の特急「リバティきぬ」を1往復増発する。ともに浅草～下今市間で特急「リバティけごん」と併結運転を行う。

ダイヤ改正で増発する列車は、浅草駅13時30分発・鬼怒川温泉駅15時43分着の下り「リバティきぬ127号」と、鬼怒川温泉駅17時4分発・浅草駅19時15分着の上り「リバティきぬ146号」。鬼怒川線で特急列車を上下各1本新設し、鬼怒川温泉方面の利便性向上を図るという。

「リバティきぬ127号」は途中の下今市駅まで「リバティけごん27号」(浅草発東武日光行)と併結運転。「リバティきぬ146号」も途中の下今市駅から「リバティけごん46号」(東武日光発浅草行)と併結運転を行う。現行の「リバティけごん27・46号」は特急車両「リバティ」3両編成で運転しており、ダイヤ改正で「リバティきぬ127・146号」を加えることで、浅草～下今市間において6両編成に増車しての運転となる。

日光線・鬼怒川線では、他にも下り「リバティきぬ109号」(ダイヤ改正後は浅草駅8時30分発・鬼怒川温泉駅10時36分着)、上り「リバティきぬ124号」(ダイヤ改正後は鬼怒川温泉駅11時5分発・浅草駅13時15分着)、下り「リバティけごん49号」(ダイヤ改正後は浅草駅19時59分発・東武日光駅21時51分着)などの特急列車で現行の3両編成から6両編成に増車する予定。利用者の要望に応え、座席数を増やすことで、より多くの人が利用できるようにする。