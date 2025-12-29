東武鉄道は、2026年3月14日に東武スカイツリーライン等のダイヤ改正を実施する。特急「スカイツリーライナー」の上り1本を「リバティけごん」に変更し、現行の春日部駅始発から南栗橋駅始発として運転区間を延長。特急車両「リバティ」6両編成での運転とする。

現行の特急「スカイツリーライナー」は、朝の時間帯に春日部発浅草行の上り3本(うち1本は土休日のみ運転)、夕夜間に浅草発春日部行の下り2本(うち1本は土休日運休)を設定。「リバティ」を使用し、6両編成または3両編成で運転している。

このうち現行の上り「スカイツリーライナー8号」(春日部駅6時55分発・浅草駅7時43分着)について、列車名と始発駅、車両数を変更。ダイヤ改正後は上り「リバティけごん8号」(南栗橋駅6時39分発・浅草駅7時43分着)とし、現行の春日部駅始発から南栗橋駅始発に変更して運転区間を延長する。車両も現行の3両編成から増車し、6両編成での運転とする。

ダイヤ改正に合わせ、南栗橋～東武日光間(日光線)の各駅から特急列車(都心方面)への接続も一部改善。栗橋駅以遠から現行の上り「スカイツリーライナー8号」へ乗車する場合、東武日光駅4時58分発・南栗橋駅6時33分着の普通列車に乗車した後、平日朝は南栗橋駅で同駅6時34分発の準急(南栗橋駅から新越谷駅まで各駅に停車)、東武動物公園駅で同駅6時45分発の区間急行へ乗換えが必要だった。土休日の朝も、南栗橋駅で同駅6時34分発の区間急行へ乗換えが必要。土休日は2回、平日は3回も乗り換えなければならない状況だった。

「スカイツリーライナー8号」から「リバティけごん8号」に変更され、運転区間の延長で南栗橋駅始発となることで、南栗橋～東武日光間の各駅から乗換え1回で「リバティけごん8号」へ乗り継げるようになる。なお、東武日光駅始発の上り初列車(普通列車)は現行より1分繰り上げ、ダイヤ改正後は東武日光駅4時57分発の南栗橋行として運転するとのこと。