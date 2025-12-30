「あなたの推し活応援します」静岡県河津町の川津来宮神社（杉桙別命神社）のとある御守りが話題になっています。

その御守りとは「推し活御守り」。ライブやコンサートの当選祈願、近くで会いたい良席祈願、ファンサービスことファンサ祈願、そして楽しく応援できるよう願う推し活円満と、推し活をしている方なら誰しも願うことばかりです。

カラーは9色で、青・白・紫・黄・赤・緑・オレンジ・黒・ピンク。クリアなペンライト型で、ボールチェーンがついているのでカバンやぬいぐるみと一緒につけてもよさそうです。なお、頒布は2026年1月より、ホームページからの頒布は正月明けを予定しているとのこと。

この投稿には、「チケット運があまりにも無いのでこれを買おうかしらと思う自分がいる」「上手い……！良いもの作ってるなぁ〜！！」「遂に推し活守りが出てきたか」「これ欲しいから初詣ここにいくか…」と、推し活をしている方々から大きな反響が寄せられています。