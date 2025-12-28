コンサートやライブで混雑しているとき、お手洗いの場所は気になるところ。京セラドーム大阪公式X(@Kyocera_Dome_)がお手洗いマップを公開、1.1万いいねと大きな話題になっています(12月28日時点)。

公開されたのは、京セラドーム大阪の2階と3階のトイレマップ。場所だけでなく、それぞれの個室の数も書かれています。なお、目玉は2階の37個室トイレとのこと。

「37個室女子トイレ、いつも利用させていただいてます 数十人外に並んでいても10分と待たずに入れる神トイレです」「ほんとに北口の37個室は回転率いいので、どんなに外の通路に人が並んでようがトイレしたければ並んだ方がいい」と、37個室トイレの回転の速さを絶賛する方や、「まさか自分が並んでる列が2個室トイレだとは順番が来るまでわからなかった。この地図を知っていれば…」と実体験のコメントも。

知っているかどうかで時間の使い方が変わりそうな「京セラドーム大阪のトイレマップ」、遊びに行くときはぜひ参考にしたいですね。