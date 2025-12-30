お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次とアイドルグループ・timeleszの菊池風磨がMCを務めるTBS系『怒りん坊将軍!』の第5弾が、来年1月6日(22:00～22:57)に放送される。

菊池風磨と加藤浩次

同番組は、日常にあふれるさまざまな“怒り”を抱える人たちのために、MCの2人がその怒りを受け止め、時には解決策を提案したり、時には向き合い方の持論を述べたりと、怒りを解消させてくれる大激怒バラエティ。今回のゲストには、あの、いとうあさこ、カズレーザー、西野七瀬、藤本美貴を迎え、怒れるエピソードを展開する。

「彼氏のスーツケースの暗証番号が元カノの誕生日」という怒りにカズレーザー、あのちゃんが「気になる派」「気にならない派」で激突。また、元カノに貰ったプレゼントに対して、加藤浩次が「罪はない」と力説するが、女性ゲストから大ひんしゅくを買う。

菊池風磨は「無人レジで失敗したら万引きになる･･･」と恐怖する。結婚式のご祝儀やお賽銭まで二次元コードで読み込んで支払うなど、2026年ならではの「何でも無人化」に怒りと戸惑いの声が。また、「反省文をAIに書かせるっておかしい!」という怒りも。AI時代にどう向き合うべきか、YouTubeチャンネル登録者数約80万人の人気住職が、怒りを鎮める考え方を伝授する。

