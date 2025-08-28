タレントで女優の野呂佳代が、28日に放送されるTBS系バラエティ番組『怒りん坊将軍!』(22:00～)に出演する。

野呂佳代となえなの

加藤浩次(極楽とんぼ)と菊池風磨(timelesz)がMCを務める『怒りん坊将軍!』は、日常にあふれるさまざまな“怒り”を抱える人たちのために、MCの2人がその怒りを受け止め、時には代わりに当事者に電話したり、時には解決策を提案したりと、怒りを発散させる大激怒バラエティ。第4弾となる今回は、バカリズム、野呂佳代、なえなのをゲストに迎え、怒れるエピソードを展開する。

野呂は、「せっかく撮った2ショット写真をなぜかインスタに上げてくれない。私ってどう思われている･･･?」と積年の怒りが爆発。その相手であるタレントAへの直電対決を申し出る。加藤＆菊池＆バカリズムも参加し徹底追及する。

また、夜中に酔っぱらって帰ってくる夫が、帰りのタクシーで無意識にウーバーイーツで注文し、配達員のチャイムで連日深夜に起こされる奥様の怒りが大爆発。そんな奥様とウーバーイーツ夫がスタジオに登場。すると、加藤が無意識ウーバーイーツ夫を徹底追及。さらに、バカリズム発案の解決方法にスタジオ大爆笑となる。

(C)TBS