お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次がこのほど、都内で行われたバラエティ特番『10万人に聞いたら地元のスゴいもん見つけちゃいました!!』(CBCテレビ製作/TBS系全国28局ネット 12月31日15:00～16:00)の収録後に取材に応じ、収録の感想や伸ばしている髪について語った。

『10万人に聞いたら地元のスゴいもん見つけちゃいました!!』第2弾放送

この番組は、10万人に「あなたの地元のスゴいもんは何ですか?」と質問し、実際に見てみたい「地元自慢」を深掘り取材するという内容。昨年に続き今年も大みそかに放送する。スタジオには、MCの加藤浩次に加え、大橋和也(なにわ男子)、奥田修二(ガクテンソク)、中川安奈、平子祐希(アルコ＆ピース)、増田彩乃(CUTIE STREET)が出演する。

加藤は、第2弾が放送されることに「純粋にうれしいです。定期的にできたらいいなと思っています」と喜び、「前回よりパワーアップした感じで面白くなっているので、ネット社会の中でまだ知らない地元のスゴいものがあるんだなと体感してもらいたいです」とアピールした。

長髪は大不評 オダギリジョーと並んだときに「一番心が折れそうに」

昨年から髪を伸ばしてイメチェンした加藤。この1年でさらに長くなったが、「いい評判は聞いたことないです。去年の今ぐらいに同じ番組で髪の話をしましたが、そこから1年経って12cmぐらい伸びているんです。襟足は切ったんですけど前髪はほぼ切ってないので伸ばしっぱなしです」と説明し、「オダギリジョーくんと2ショットで並んだときに一番心が折れそうになりました。こんなに違うのかと(笑)」と話して笑いを誘った。

大不評でも続ける理由を尋ねると「意地ですよ」と言い、「実は先月末ぐらいに短く切ろうと思ったんです。面倒くさくなって、行きつけの美容師のところに行って『短くしようと思っている』と言ったら、美容師が『加藤さん、ここで短くしたら負けですよ』って。だからとりあえず襟足だけ切って今の状態に」と美容師の言葉で切るのをやめたと明かし、いつまで伸ばすのかという問いに「美容師のOKが出るまでです。もしくは徐々に短くしていくか」と答えた。

2025年は「いろんなことに挑戦できて面白い1年だった」

また、“地元のスゴいもん”をテーマにした番組にちなみ、自身のスゴいところを聞かれると、「スゴいところなんて全くないです。体力的にも肉体的にも衰えてきていますよ」と苦笑い。

そして、「2025年はいろんなことに挑戦できて面白い1年だったなと思います。ドラマの監督をやったりしているので、新しい現場で初心に戻る感じがありました」と今年を振り返り、「来年も健康に自分が楽しいと思える仕事ができていければいいなと思っています」と抱負も語った。

(C)CBCテレビ